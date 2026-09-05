Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ και οι συζητήσεις για την ανάπλαση

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραστεί στα επίσημα εγκαίνια της 90ής διοργάνωσης. Η επίσκεψή του περιλάμβανε συναντήσεις με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, καθώς και την καθιερωμένη περιήγηση στα περίπτερα, όπου είχε διάφορες αλληλεπιδράσεις.

Επίσημη έναρξη και πρώτες συναντήσεις

Μετά τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα στα γραφεία της ΔΕΗ – HELEXPO. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση του χώρου.

Επεσήμανε ότι το 2030 αποτελεί μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για μια παρέμβαση που θα αλλάξει συνολικά την όψη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η αρχική πρόθεση, όπως τόνισε, ήταν να διατηρηθεί η Έκθεση στον χώρο όπου βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ανάπλαση της ΔΕΘ ως ευκαιρία για μια πολύ μεγάλης εμβέλειας αστική παρέμβαση.

Η καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα

Αμέσως μετά τις συναντήσεις, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήπιε αφιλτράριστη ρετσίνα, δείχνοντας ενδιαφέρον για τα τοπικά προϊόντα.

Επισκέφτηκε επίσης το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου έλαβε ως δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας. Στο περίπτερο της εφημερίδας Espresso, σχολίασε με χιούμορ: «Ευτυχώς δεν είμαι στο πρωτοσέλιδο». Μία ακόμα ξεχωριστή στιγμή της περιήγησης ήταν η συνομιλία του με ένα ρομπότ, στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συνοδεία υπουργών και αξιωματούχων

Κατά την επίσκεψή του στη ΔΕΘ, τον πρωθυπουργό συνόδευαν αρκετοί υπουργοί και αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

Το όραμα για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ προσφέρει την ευκαιρία όχι μόνο για μια μεγάλης κλίμακας παρέμβαση, αλλά και για την τοποθέτηση των υποδομών της Έκθεσης στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό, όπως υπογράμμισε, θα αυξήσει σημαντικά τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Δηλώσεις φορέων της πόλης

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Πρόσθεσε ότι μεγαλύτερη «κατάκτηση» είναι η αποφασιστικότητα για την υλοποίηση των έργων που επιθυμούν οι πολίτες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, δήλωσε ότι «ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα». Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης, καθώς και για το έργο της ανάπλασης του χώρου και τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr