Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, για επενδύσεις και ασφάλεια στο μετρό της Αθήνας

Σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον του μετρό της Αθήνας και των μέσων σταθερής τροχιάς ανακοινώθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιο Κοτταρά. Ο κ. Κοτταράς βρέθηκε στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παραχώρησε συνέντευξη απαντώντας σε ερωτήσεις του Ηλία Αναστασιάδη σχετικά με τις βασικές ανησυχίες των επιβατών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα σχέδια για νέες επενδύσεις, την αναβάθμιση των συρμών και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η παρουσία στη ΔΕΘ και οι ανησυχίες των επιβατών

Το Reader έδωσε το παρών στον εκθεσιακό χώρο της επετειακής 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας τα σημαντικότερα δρώμενα και συνομιλώντας με κομβικά πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής. Στο περίπτερο του Reader φιλοξενήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Κοτταράς κλήθηκε να απαντήσει στις βασικές ανησυχίες που εκφράζουν οι επιβάτες του μετρό της Αθήνας. Οι απαντήσεις του επικεντρώθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και του τροχαίου υλικού.

Σημαντική επένδυση για το μέλλον του μετρό

Ο Αθανάσιος Κοτταράς αναφέρθηκε σε ένα σχέδιο που ξεκινά να υλοποιείται το 2026 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το μετρό της Αθήνας, ώστε να συνεχίσει να παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς σε υψηλό επίπεδο.

Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το έργο αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, μία εργασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια λειτουργίας. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου διμήνου.

Αναβάθμιση συρμών και περισσότερα δρομολόγια

Υπάρχει σχέδιο και διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση 12 συρμών, οι οποίοι ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2000. Η αναβάθμιση αυτή θα περιλαμβάνει την προσθήκη κλιματισμού στους συρμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών.

Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί για την αναβάθμιση των συρμών προβλέπεται να συμβάλουν στη μείωση των αποστάσεων και στην πραγματοποίηση περισσότερων δρομολογίων τα επόμενα χρόνια. Ήδη, από τη Δευτέρα, έχουν ανακοινωθεί περισσότερα δρομολόγια στο τραμ, με την προσθήκη επιπλέον συρμών στο δίκτυο.

Μείωση χρονοαποστάσεων έως το 2027

Σκοπός της ΣΤΑΣΥ είναι, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και στις αρχές του 2027, να αρχίσουν να μειώνονται οι χρονοαποστάσεις μεταξύ των δρομολογίων. Αυτό θα καταστεί εφικτό χάρη στην αυξημένη διαθεσιμότητα τροχαίου υλικού, που θα προκύψει από τις εν εξελίξει και τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις.

Ενίσχυση της ασφάλειας στις γραμμές

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ αναφέρθηκε επίσης στα θέματα ασφάλειας, τονίζοντας ότι η Γραμμή 1 ειδικά αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έχει γίνει προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, εφαρμόζεται το σχέδιο «Αριάδνη». Συνολικά, 170 αστυνομικοί απασχολούνται αποκλειστικά για την ασφάλεια στις τρεις γραμμές του μετρό, ενισχύοντας την παρουσία και την επιτήρηση σε όλο το δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Reader