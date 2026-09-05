Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει βίντεο από την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, το οποίο συγκεντρώνει στιγμιότυπα από την πρόσφατη περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο βίντεο, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», μεταφέροντας την εικόνα που αποκόμισε από τις συναντήσεις και τις επισκέψεις του στην πόλη.

Εγκαίνια και θεμελιώσεις έργων στην πόλη

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη περιλάμβανε μια σειρά από επίσημες εκδηλώσεις, οι οποίες αναδεικνύονται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε. Μία από τις πρώτες στάσεις του κ. Μητσοτάκη ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Εκεί, ο πρωθυπουργός παρέστη στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, ενός σημαντικού βήματος για την ιατρική περίθαλψη και έρευνα στην περιοχή.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλάμβανε την τελετή θεμελίωσης ενός ακόμα σημαντικού έργου για την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για το νέο Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο, το οποίο θα ανεγερθεί στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Η θεμελίωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για μια σύγχρονη αθλητική υποδομή, που αναμένεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Επαφές με την εκπαιδευτική κοινότητα και φορείς

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Η επίσκεψη αυτή έδωσε την ευκαιρία στον πρωθυπουργό να έρθει σε επαφή με την εκπαιδευτική κοινότητα και να ενημερωθεί για τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκτός από τις επισκέψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο πρωθυπουργός είχε επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους του Τύπου. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με δημοσιογράφους στο Electra Palace, όπου συζήτησε θέματα επικαιρότητας. Επιπλέον, το πρόγραμμά του περιλάμβανε επαφή με στελέχη της ΟΝΝΕΔ, του νεολαιίστικου τμήματος του κόμματος, ενισχύοντας τον διάλογο με τη νέα γενιά πολιτών και στελεχών.

Στιγμιότυπα από την καθημερινότητα

Το βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιορίζεται μόνο στις επίσημες εμφανίσεις του. Αντιθέτως, «παντρεύει» τις επίσημες στιγμές με πιο χαλαρές και αυθόρμητες επαφές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της παρουσίας του στην πόλη. Αυτό το μείγμα αναδεικνύει την προσπάθεια για άμεση επικοινωνία με τους πολίτες και τους φορείς.

Στα στιγμιότυπα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να συνομιλεί με πολίτες και εκπροσώπους διαφόρων φορέων, ανταλλάσσοντας απόψεις και ακούγοντας τις ανησυχίες τους. Παράλληλα, το βίντεο τον δείχνει να αστειεύεται και να φωτογραφίζεται μαζί τους, δημιουργώντας μια πιο προσωπική και προσιτή εικόνα του πρωθυπουργού. Αυτές οι στιγμές υπογραμμίζουν την ανθρώπινη διάσταση της περιοδείας του, πέρα από το αυστηρό πρωτόκολλο.

Το μήνυμα της αλλαγής για τη Θεσσαλονίκη

Η φράση «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά» αποτελεί τον κεντρικό άξονα του βίντεο και της επικοινωνιακής στρατηγικής του πρωθυπουργού. Μέσα από τις εικόνες των εγκαινίων, των θεμελιώσεων και των συναντήσεων, επιχειρείται να μεταδοθεί ένα μήνυμα προόδου και εξέλιξης για την πόλη.

Οι επισκέψεις σε νοσοκομεία, σχολεία και η θεμελίωση αθλητικών κέντρων, σε συνδυασμό με τις επαφές με τους κατοίκους, συνθέτουν την εικόνα μιας πόλης σε δυναμική τροχιά. Το βίντεο επιδιώκει να αποτυπώσει αυτή τη δυναμική, δείχνοντας τον πρωθυπουργό να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και να συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα της Θεσσαλονίκης, ενόψει της σημαντικής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki