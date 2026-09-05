Ο Γιώργος Μυλωνάκης επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά την περιπέτεια υγείας

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε πολιτική εκδήλωση, έπειτα από μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δράση και στα καθήκοντά του, δίπλα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μυλωνάκης εξέφρασε την αφοσίωσή του στην κοινή προσπάθεια, δηλώνοντας ότι συνεχίζει με περισσότερη δύναμη.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιώργος Μυλωνάκης έδωσε το «παρών» το βράδυ της Παρασκευής σε μια σημαντική πολιτική εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση αυτή, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Electra, διοργανώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τιμήσει τους δημοσιογράφους, προσφέροντας ένα πλαίσιο επικοινωνίας και αναγνώρισης του έργου τους.

Η παρουσία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ στην εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούσε την πρώτη του εμφάνιση σε πολιτικό γεγονός μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του κ. Μυλωνάκη και την επανένταξή του στο κυβερνητικό σχήμα.

Επιστροφή στο Μέγαρο Μαξίμου και στον «πρωινό καφέ»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μυλωνάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους και να τους ενημερώσει για τα άμεσα σχέδιά του. Δήλωσε ότι επρόκειτο να παραστεί στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την ίδια ημέρα, δηλαδή το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας την άμεση επανένταξή του στις επίσημες κυβερνητικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, ο υφυπουργός γνωστοποίησε ότι η πλήρης επιστροφή του στα καθήκοντά του στο Μέγαμο Μαξίμου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο αυτής της επιστροφής, ο Γιώργος Μυλωνάκης θα συμμετάσχει και στον καθιερωμένο «πρωινό καφέ», μια συνάντηση που αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πρωθυπουργικού γραφείου και των στενών συνεργατών του.

Η ανάρτηση του υφυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέλεξε να μοιραστεί τα συναισθήματά του και τη δέσμευσή του και μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσίευση, η οποία κοινοποιήθηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό George Milonakis (@georgemilon), περιλάμβανε ένα μήνυμα που αντανακλούσε την προσωπική του δοκιμασία και την επάνοδό του.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός ανέφερε: «Μετά από μια δύσκολη δοκιμασία, βρίσκομαι ξανά δίπλα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε εδώ και χρόνια μια κοινή διαδρομή ευθύνης και προσφοράς». Το μήνυμα αυτό υπογράμμισε την αδιάκοπη σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.

Συνέχιση με δύναμη και πίστη

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μυλωνάκης εξέπφρασε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει το έργο του με ανανεωμένες δυνάμεις. «Συνεχίζω με περισσότερη δύναμη και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην κοινή μας προσπάθεια», δήλωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δέσμευσης προς το κυβερνητικό έργο.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση. «Η Ελλάδα έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί «σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, πάντα κοντά στους πολίτες».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επιβεβαίωσε την πλήρη του παρουσία και αφοσίωση στα καθήκοντά του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Παρών. Με όλες μου τις δυνάμεις». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες της κυβέρνησης, παρά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, και να συνεχίσει την προσφορά του στο δημόσιο βίο.

Με πληροφορίες από: Topontiki