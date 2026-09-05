Ο πρωθυπουργός στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη ΔΕΘ: Υποδοχή με τύμπανα Taiko και συζητήσεις για την ανάπλαση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στο ιαπωνικό περίπτερο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία συμμετέχει ως τιμώμενη χώρα. Η υποδοχή του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών που τον συνόδευαν ήταν θερμή, με την ιαπωνική αντιπροσωπεία να προσφέρει ένα εντυπωσιακό μουσικό δρώμενο. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης είχε σημαντικές συζητήσεις με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo σχετικά με το μέλλον του εκθεσιακού χώρου.

Εντυπωσιακή υποδοχή με τύμπανα Taiko

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ιαπωνικό περίπτερο λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, όπου τον υποδέχθηκαν με τους ρυθμούς των παραδοσιακών τυμπάνων Τάικο. Το εμβληματικό αυτό performance, μια παραδοσιακή τελετουργία με τύμπανο, εντυπωσίασε τον πρωθυπουργό, ο οποίος χειροκρότησε στην ολοκλήρωσή της.

Η ιαπωνική αντιπροσωπεία καλωσόρισε θερμά τον πρωθυπουργό και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να πάρουν μια «γεύση» από την ιαπωνική κουλτούρα μέσω της εντυπωσιακής παράστασης.

Δώρα και συνομιλίες με την ιαπωνική αντιπροσωπεία

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός είχε συνομιλίες με την ιαπωνική αντιπροσωπεία. Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koitchi Ito, και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono, του χάρισαν μανικετόκουμπα. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας ότι «Δεν φοράω κοστούμι τώρα!», τα φύλαξε.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, οι ίδιοι αξιωματούχοι δώρισαν στον πρωθυπουργό μια καρφίτσα με σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας. Λίγη ώρα μετά την υποδοχή, ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας.

Η ισχυρή παρουσία της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ

Η Ιαπωνία, ως τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασε στο περίπτερό της την επιχειρηματική, τεχνολογική και πολιτιστική της δυναμική. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 40 εκδηλώσεις που μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας.

Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα, από την παραδοσιακή μουσική και την καλλιγραφία έως τα anime, τα manga και το cosplay. Επιπλέον, λίγα μέτρα μακριά από το κεντρικό περίπτερο, στήθηκε και ένα περίπτερο με ιαπωνική κουζίνα, όπου διοργανωτές και φιλοξενούμενοι μπορούν να δοκιμάσουν εδέσματα όπως sushi και mochi.

Το οραματικό σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της 90ής ΔΕΘ, στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, όπου τόνισε την οραματική διάσταση του σχεδίου ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου για τη Θεσσαλονίκη συνολικά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σχέδιο αυτό καθιστά τη ΔΕΘ και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, καθώς δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρέμβαση αυτή θα τοποθετήσει τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας σημαντικά τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Χρονοδιαγράμματα και δηλώσεις των φορέων

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα τον χρόνο που πέρασε και πως η διαδικασία βρίσκεται σε καλό σημείο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2030, μια ημερομηνία ορόσημο για την κυβέρνηση, θα σηματοδοτήσει μια παρέμβαση που θα αλλάξει συνολικά την όψη της Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης, δηλώνοντας ότι «Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα». Ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης μίλησε επίσης για το σχέδιο και το όραμα για τη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Θεώρησε δε μεγαλύτερη «κατάκτηση» την αποφασιστικότητα να σταματήσουν οι συζητήσεις και να υλοποιηθούν αυτά που θέλουν οι πολίτες. Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, τόνισε ότι «επιτέλους βλέπουμε να σχεδιάζονται έργα, να υλοποιούνται και να τελειώνουν».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, News.gr