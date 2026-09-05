Τσουκαλάς: «Πολιτική εξαπάτηση η διαφορά στον δημοσιονομικό χώρο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Mega, σχολίασε με αιχμηρό τόνο τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης και τις προτάσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ζητήματα σχετικά με τη φορολόγηση των ισχυρών, τον ρόλο της ΔΕΗ, καθώς και την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, κάνοντας λόγο για «πολιτική εξαπάτηση» αναφορικά με τον δημοσιονομικό χώρο.

Αιχμές για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τους ισχυρούς

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κόσμος, ακούγοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του κ. Τσίπρα, κατάλαβε ποιοι είναι εκείνοι που δεν επιθυμούν την επανέλευση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι η μεσαία τάξη, αλλά το γεγονός ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως τα funds, τα οποία απολαμβάνουν ειδική φορολογική ασυλία, οι τράπεζες και τα ολιγοπώλια, όπως αυτά στον τομέα της ενέργειας, δεν συνεισφέρουν ανάλογα με τη δύναμή τους. Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τόνο την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά».

Ο ρόλος της ΔΕΗ και η φορολογική πολιτική

Ο κ. Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα τη ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι από βραχίονας δημόσιου ενδιαφέροντος για την ενέργεια, έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο πάροχο διαφήμισης υπέρ της κυβέρνησης. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα χρήματα που λαμβάνει η ΔΕΗ από τους πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ενημέρωσης και τη στήριξη της κυβέρνησης.

Σχετικά με τη φορολογική πολιτική, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι για το κόμμα του, η μεσαία τάξη ή ένας υψηλόμισθος με εισόδημα της τάξεως των 60.000 ευρώ τον χρόνο και τρία ακίνητα, δεν αποτελούν εχθρό. Αντίθετα, σχολίασε ότι για τον κ. Τσίπρα, αυτή η κατηγορία πολιτών φαίνεται να θεωρείται εχθρός, κάτι που, όπως είπε, φάνηκε από τις ανακοινώσεις του, καθώς «επιμένει να μην τα βάζει με τους πραγματικά ισχυρούς».

Πρόταση ΠΑΣΟΚ για φορολόγηση υπερκερδών

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως κανένας φορολογικός συντελεστής που αφορά σε φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να αυξηθεί. Αντιθέτως, πρότεινε τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών. Αυτός ο μηχανισμός, όπως διευκρίνισε, θα αφορά τράπεζες, τον τομέα της ενέργειας, μεγάλες αλυσίδες, διυλιστήρια και κάθε τομέα όπου σωρεύεται πλούτος.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αυτή την προσέγγιση ως τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και των πολιτικών των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εμμονή με τη μεσαία τάξη, δεν θα αυξήσει τους φόρους και επιθυμεί να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους.

Η συζήτηση για τη 13η σύνταξη

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία είχε διατυπώσει πριν από δύο μήνες. Εξήγησε την κοστολόγηση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ήδη δίνονται 540 εκατομμύρια ευρώ με τα 300 ευρώ, και προβλέπονται επιπλέον 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά και άλλα 840 εκατομμύρια την τρίτη χρονιά, φτάνοντας συνολικά τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση αναφέρει ένα ποσό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, επειδή συμπεριλαμβάνει στην πρόταση τους φόρους, τα αναδρομικά και τις εισφορές, τα οποία όμως επιστρέφουν στα κρατικά ταμεία. Κατά τον κ. Τσουκαλά, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση συνομολογεί την κοστολόγηση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη.

Ερωτήματα για τον δημοσιονομικό χώρο

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις μεταβολές στον υπολογισμό του δημοσιονομικού χώρου. Ανέφερε ότι ενώ πριν δύο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επαναφορά της 13ης σύνταξης, τώρα ακούγεται ότι τα 300 ευρώ μπορεί να φτάσουν τα 466 ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ένα κόστος ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε γιατί η χώρα θα έπεφτε στα βράχια αν ο Ανδρουλάκης έδινε 420 εκατομμύρια ευρώ την πρώτη χρονιά, ενώ ξαφνικά υπάρχει ο χώρος να δοθούν 350 εκατομμύρια. Τέλος, τόνισε ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος αναφερόταν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα γίνεται λόγος για 2,5 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζοντας αυτή τη διαφορά ως «πολιτική εξαπάτηση».

Με πληροφορίες από: Topontiki