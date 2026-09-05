Η ισπανική κυβέρνηση απαντά για την κρίση στη Θέουτα: Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και ανθρώπινες απώλειες

Η Ισπανία παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με την κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα, μια μικρή ισπανική πόλη στην αφρικανική ακτή, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μαζική εισροή μεταναστών. Το γεγονός αυτό, που σημειώθηκε στις 30 και 31 Ιουλίου 2026, δοκίμασε τις ισορροπίες της περιοχής, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα από το Μαρόκο.

Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Θέουτα

Η Θέουτα αποτελεί ένα μοναδικό γεωγραφικό σημείο όπου συναντώνται η Ευρώπη και η Αφρική. Πρόκειται για μια ισπανική πόλη που βρίσκεται στην αφρικανική ακτή, περιτριγυρισμένη από το Μαρόκο από τη στεριά, ενώ η Ισπανία βρίσκεται απέναντι, πέρα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοί της είναι Ισπανοί πολίτες, καθιστώντας τους Ευρωπαίους.

Μαζί με τη γειτονική Μελίγια, η Θέουτα αποτελεί το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο. Η πόλη αυτή λειτουργεί ως πύλη προς την Ευρώπη για ανθρώπους που προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους το Μαρόκο και να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα σημεία των ευρωπαϊκών συνόρων, με τον συνοριακό φράχτη και τα μέτρα επιτήρησης να ενισχύονται διαρκώς.

Η πρωτοφανής εισροή μεταναστών

Η ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας και της αφρικανικής γεωγραφίας, καθώς και της ασφάλειας των συνόρων με την ανθρώπινη μετακίνηση, δοκιμάστηκε με πρωτοφανή τρόπο στις 30 και 31 Ιουλίου 2026. Μέσα σε λίγες ώρες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους κολύμπησαν προς την ισπανική ακτή σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην πόλη. Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα μέσα σε αυτό το διάστημα. Ο αριθμός που επικαλούνται οι ισπανικές αρχές φτάνει περίπου τις 72.000 εισόδους.

Διευκρινίσεις για τον αριθμό των εισόδων

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί εκτίμηση και όχι οριστική καταμέτρηση. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «Ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί εκτίμηση που παρέχεται από ειδικούς των Δυνάμεων και των Σωμάτων Κρατικής Ασφάλειας».

Αυτή η μαζική μεταναστευτική ροή μετατράπηκε γρήγορα σε μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, καθώς οι υποδομές της πόλης κλήθηκαν να διαχειριστούν ανάγκες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνήθεις δυνατότητές της μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ανθρώπινες απώλειες και συνέπειες

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους είτε στη θάλασσα είτε μέσα στο χάος της προσπάθειας να προσεγγίσουν την πόλη. Οι ισπανικές και μαροκινές αρχές κάνουν λόγο για περίπου 90 έως 94 επιβεβαιωμένους θανάτους.

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεβάζουν τον απολογισμό των θυμάτων ακόμη υψηλότερα, υποστηρίζοντας ότι αρκετά θύματα δεν έχουν ακόμη καταγραφεί. Την ίδια ώρα, χιλιάδες μετανάστες βρέθηκαν στους δρόμους της Θέουτα, δημιουργώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η κυβερνητική αντίδραση και η συνέχεια της κρίσης

Η κρίση δεν έληξε με τη διακοπή της μαζικής εισόδου των μεταναστών. Η ισπανική κυβέρνηση προχώρησε σε μια ταχεία αρχική αντίδραση, η οποία επέτρεψε την επιστροφή του 90% των ανθρώπων αυτών, δηλαδή περίπου 64.000 ατόμων, μέσα στις πρώτες 48 ώρες.

Παρόλα αυτά, χιλιάδες άνθρωποι παρέμειναν στην πόλη μετά την αρχική φάση της κρίσης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων, γεγονός που προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα της κατάστασης που κλήθηκε να διαχειριστεί η Θέουτα.

Με πληροφορίες από: Enikos