Η Θεσσαλονίκη σε κλοιό κινητοποιήσεων ενόψει της 90ης ΔΕΘ

Σε κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τα εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Η Ελληνική Αστυνομία έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με έναν εκτεταμένο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων προσδοκούν σε ρεκόρ συμμετοχής, μετατρέποντας τη φετινή ΔΕΘ σε πεδίο σφοδρής πολιτικής και συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης.

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί συμμετέχουν στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. για την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε κεντρικά σημεία της πόλης, τη χρήση drones για την επιτήρηση, καθώς και προληπτικούς ελέγχους.

Ο σχεδιασμός της αστυνομίας επικεντρώνεται στη διαχείριση του τεράστιου όγκου των διαδηλωτών που αναμένονται στους κεντρικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας. Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Πολλαπλές συγκεντρώσεις και αιτήματα

Την αυλαία των σημερινών κινητοποιήσεων άνοιξαν υγειονομικοί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, καθώς και ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιώντας συγκέντρωση έξω από το υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Αργότερα, στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, θα συγκεντρωθούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο των κινητοποιήσεων κυριαρχούν αιτήματα που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και τη θέσπιση αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ. Επιπλέον, οι διαδηλωτές ζητούν τη διατήρηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και την κατάργηση των νόμων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη για τα εργασιακά. Κεντρικό σύνθημα του ΠΑΜΕ είναι «“Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε”, τώρα μιλάει ο λαός».

Το πρόγραμμα των διαδηλώσεων του Σαββάτου

Το Σάββατο περιλαμβάνει πολλαπλές συγκεντρώσεις σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΘ έχουν δώσει ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 18:00. Λίγο νωρίτερα, στις 17:30, το ΠΑΜΕ και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών θα παραταχθούν στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στην Καμάρα, στις 18:00, αναμένεται να συγκεντρωθούν οι δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, η ΟΚΔΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Εγνατίας. Οι κινητοποιήσεις του Σαββατιάτικου διημέρου πλαισιώνονται επίσης από τη μαζική κάθοδο των αγροτών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο στις 17:00.

Κύμα διαμαρτυρίας από κάθε γωνιά της χώρας

Για την ενίσχυση του κύματος των διαμαρτυριών, λεωφορεία από περισσότερες από 55 πόλεις της χώρας καταφθάνουν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δρομολόγια από μεμονωμένα σωματειακά όργανα εκπαιδευτικών και υγειονομικών ενισχύουν την παρουσία των διαδηλωτών στην πόλη.

Οι διοργανωτές εκφράζουν την προσδοκία για ρεκόρ συμμετοχής, γεγονός που αναμένεται να εντείνει την πολιτική και συνδικαλιστική αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ.

Σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις

Οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία έχει καταρτίσει εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορειών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.

Επιπλέον, από τις 15:00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki