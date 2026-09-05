Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει απόψε, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ένα νέο πακέτο κυβερνητικών μέτρων. Η ομιλία του στο Βελλίδειο, προγραμματισμένη για τις 20:00, θα αποκαλύψει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη παρεμβάσεων που εκτείνεται έως το 2030. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες και οι οικογένειες με παιδιά.

Η νέα φιλοσοφία των εξαγγελιών στη ΔΕΘ

Η φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να έχει διαφορετική φιλοσοφία από τις κλασικές εξαγγελίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κυβερνητικό σχέδιο δεν θα περιορίζεται σε παρεμβάσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως συνηθιζόταν.

Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει έναν ευρύτερο πολιτικό και κυβερνητικό ορίζοντα, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη με χρονικό ορίζοντα την επόμενη τετραετία, φτάνοντας έως το 2030. Το βασικό χαρακτηριστικό του πακέτου που θα παρουσιαστεί είναι η προσπάθεια να δοθεί στους πολίτες μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το τι αλλάζει και πότε, προσφέροντας σαφήνεια στις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις.

Κοστολογημένες παρεμβάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η λογική πίσω από τις φετινές εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι η παρουσίαση κοστολογημένων παρεμβάσεων, οι οποίες συνοδεύονται από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του 2026.

Η υλοποίηση των μέτρων θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συνδέσει το νέο πακέτο με τη φορολογική μεταρρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο στόχος, όπως υποστηρίζεται, είναι τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας να αποτυπωθούν πιο άμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ενισχύοντας την καθημερινότητά τους.

Σημαντικές αλλαγές στον κατώτατο μισθό

Ανάμεσα στις σημαντικότερες εξαγγελίες που αναμένεται να βρεθούν στο τραπέζι της ΔΕΘ είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο μιας διπλής αύξησης μέσα στο έτος 2027, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων.

Η πρώτη από αυτές τις αυξήσεις προβλέπεται να τοποθετηθεί την 1η Απριλίου του 2027. Μια δεύτερη παρέμβαση αναμένεται να ακολουθήσει προς το τέλος του ίδιου έτους, με στόχο την εφαρμογή της από την αρχή του 2028. Στόχος που έχει αναφερθεί στις σχετικές πληροφορίες είναι ο κατώτατος μισθός να κινηθεί προς τα 1.000 ευρώ, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση.

Νέος μηχανισμός καθορισμού μισθού και άλλες στοχεύσεις

Πέρα από τις άμεσες αυξήσεις, από το 2028 αναμένεται να αλλάξει και ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει τη μετάβαση σε έναν νέο μηχανισμό, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες οικονομικές παραμέτρους για τον προσδιορισμό του, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Ο οδικός χάρτης μέτρων που θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και οικονομικών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες και οι οικογένειες με παιδιά. Επιπλέον, αναμένεται να περιληφθούν παρεμβάσεις που αφορούν το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta