Το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων στη 90η ΔΕΘ με την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε τις πύλες της, το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Κύριο έκθεμα αποτελεί η εντυπωσιακή επίδειξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η οποία παρουσιάζεται μέσα από ένα σύνθετο σενάριο πενταπλής επίθεσης κορεσμού της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά εξομοιωτές F-35, νέα drones και να ενημερωθούν για τις καινοτομίες που περιλαμβάνει η «Ατζέντα 2030».

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων

Την παράσταση στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων κλέβει η παρουσίαση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η οποία φιλοξενείται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί, μέσα σε μια αίθουσα που διαθέτει οθόνη 180 μοιρών, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του «Θόλου της Ελλάδας». Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως σε 35 μήνες από σήμερα, προσφέροντας μια γερή γεύση από τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η επίδειξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» βασίζεται σε ένα σενάριο πενταπλής επίθεσης κορεσμού κατά της ελληνικής άμυνας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται η αντίδραση του «μεγάλου αδελφού» των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ένα «ποτάμι φωτιάς» που εξαπολύεται από ξηρά, θάλασσα, υποβρυχίως, αέρα και διάστημα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη αμυντική ικανότητα.

Το σενάριο της σύνθετης επίθεσης

Το σενάριο της προσομοιωμένης επίθεσης είναι πολυεπίπεδο και ξεκινά με μια ηλεκτρονική επίθεση στις υποδομές της χώρας, η οποία προκαλεί συσκότιση. Αμέσως μετά, ακολουθεί κύμα παραπληροφόρησης μέσω των λεγόμενων Fake News, το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει σύγχυση και αποσταθεροποίηση.

Στη συνέχεια, το σενάριο περιλαμβάνει επιθέσεις κορεσμού της αεράμυνας με τη χρήση σμηνών από drones, ενώ ταυτόχρονα εξαπολύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι cruise. Παράλληλα, οι αντίπαλες δυνάμεις πραγματοποιούν μαζικές επιθέσεις από καράβια και αεροπλάνα, συμπληρώνοντας την επίθεση με αποβατικές μονάδες και ίλες αρμάτων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πεδίο μάχης.

Η αντίδραση και η δημιουργία ζώνης αποκλεισμού

Στο πλαίσιο της επίδειξης, παρουσιάζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σε αυτό το σύνθετο σενάριο. Το σύστημα αποκρούει όλες τις επιθέσεις, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών. Μετά την επιτυχή απόκρουση, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» εξαπολύει ένα «ποτάμι φωτιάς κι ολέθρου» προς τις αντίπαλες δυνάμεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας προκεχωρημένης ζώνης αποκλεισμού, η οποία καθιστά αδύνατη κάθε δραστηριότητα των αντίπαλων δυνάμεων. Η προσομοίωση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να προστατεύουν την εθνική κυριαρχία και να απαντούν αποτελεσματικά σε κάθε μορφή απειλής.

Νέες τεχνολογίες και εξομοιωτές

Πέρα από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν από κοντά και άλλες καινοτομίες. Για πρώτη φορά φέτος στη ΔΕΘ, υπάρχει διαθέσιμος εξομοιωτής F-35, του νέου μαχητικού 5ης γενιάς, το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμες αναμένεται να παραλάβουν από το 2028. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν και τους εξομοιωτές των F-16.

Επιπλέον, παρουσιάζονται τα νέα drones, τα οποία είτε κατασκευάζονται από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είτε έχουν ήδη ενταχθεί στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Αυτά τα συστήματα αποτελούν μέρος της συνεχούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αμυντικού δυναμικού της χώρας.

Ενημέρωση για την «Ατζέντα 2030» και εκθέματα

Οι επισκέπτες του περιπτέρου έχουν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις καινοτομίες που περιλαμβάνει η «Ατζέντα 2030». Αυτή η ατζέντα σκιαγραφεί το όραμα και τους στόχους των Ενόπλων Δυνάμεων για το μέλλον, εστιάζοντας στην τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, εκτίθενται και εκθέματα από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και τον Ελληνικό Κώδικα Αεροναυπηγικής και Κατασκευών (ΕΛΚΑΚ), αναδεικνύοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι φέτος, το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται στο Κτήριο 6 της ΔΕΘ. Η αλλαγή αυτή έγινε καθώς το πρώτο κτήριο, όπου στεγάζονταν τα τελευταία χρόνια, μετατράπηκε σε χώρους γραφείων.

Με πληροφορίες από: Enikos