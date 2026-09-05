Η Tetris διαψεύδει ανάμειξη στο «Build the Wall» του Λευκού Οίκου

Η The Tetris Company (TTC), η εταιρεία που διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του παγκοσμίως γνωστού παιχνιδιού Tetris, προχώρησε χθες Παρασκευή σε επίσημη διευκρίνιση. Η TTC ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη στη δημιουργία ενός αμφιλεγόμενου βιντεοπαιχνιδιού, το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο. Το παιχνίδι, με τίτλο «Build the Wall», έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για την πιθανή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η επίσημη διάψευση της Tetris

Εκπρόσωπος της The Tetris Company μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δηλώνοντας κατηγορηματικά πως «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας». Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παρουσίασης του παιχνιδιού από τον Λευκό Οίκο, το οποίο φέρει τίτλο που παραπέμπει σε γνωστό σύνθημα.

Η εταιρεία υπογράμμισε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η The Tetris Company ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η νομική υπηρεσία της εταιρείας εξετάζει ήδη τον φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της πιθανής παραβίασης.

Το αμφιλεγόμενο παιχνίδι «Build the Wall»

Το επίμαχο βιντεοπαιχνίδι, με τίτλο «Build the Wall», αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου. Στο παιχνίδι αυτό, οι παίκτες καλούνται να αναλάβουν την κατασκευή ενός τείχους, με στόχο την προστασία των συνόρων από «ζόμπι». Το μήνυμα που συνοδεύει το παιχνίδι είναι σαφές: «Προστατέψτε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει».

Παρότι δεν γίνεται άμεση αναφορά σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία εντός του παιχνιδιού, ο τίτλος του, «Build the Wall» (Χτίσε το Τείχος), παραπέμπει ευθέως σε ένα από τα κεντρικά συνθήματα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ. Το σύνθημα αυτό αναφερόταν ρητά στην ανάγκη κατασκευής τείχους στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό.

Έντονες επικρίσεις για το περιεχόμενο

Η παρουσίαση του «Build the Wall» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις. Το παιχνίδι αυτό παρουσιάστηκε την Πέμπτη, την ίδια ημέρα με ένα άλλο βιντεοπαιχνίδι, το οποίο επίσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Στο δεύτερο αυτό παιχνίδι, ο κεντρικός ήρωας έχει ως αποστολή να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε.

Οι αναφορές σε «ζόμπι» και «ορδές» που πλησιάζουν, καθώς και η σαφής θεματολογία περί «απέλασης παράτυπων μεταναστών», έχουν εγείρει ζητήματα σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης ευαίσθητων κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων. Η σύνδεση των παιχνιδιών με την πολιτική ρητορική περί συνόρων και μετανάστευσης έχει εντείνει τις συζητήσεις γύρω από τον ρόλο των βιντεοπαιχνιδιών στην προώθηση συγκεκριμένων μηνυμάτων.

Η θέση της Tetris για τα πνευματικά δικαιώματα

Η The Tetris Company, μέσω της ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, επανέλαβε τη σταθερή της θέση όσον αφορά την προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στη δημιουργία του «Build the Wall», τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει στην κατοχύρωση και προστασία του εμπορικού της σήματος και του περιεχομένου της.

Η νομική διερεύνηση της υπόθεσης από την TTC σηματοδοτεί την πρόθεση της εταιρείας να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του ονόματος ή στοιχείων που παραπέμπουν στο δημοφιλές της παιχνίδι. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία των εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά όταν αυτά συνδέονται με αμφιλεγόμενα πολιτικά μηνύματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki