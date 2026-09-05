Ο πρωθυπουργός στήριξε τη Σοφία Ζαχαράκη για τα σχολικά βιβλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άδειασε χθες το βράδυ, με εκκωφαντικό τρόπο, όσους διακινούσαν σενάρια περί παραίτησης της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη. Τα σενάρια αυτά αφορούσαν το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια στα σχολικά βιβλία του δημοτικού. Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής συζήτησης με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις σχετικές φήμες «σαχλαμάρες», καλώντας τους εκπροσώπους του Τύπου να επικεντρωθούν σε πιο σοβαρά ζητήματα.

Η απόλυτη στήριξη στην υπουργό Παιδείας

Με τη δήλωσή του αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέφερε απόλυτη στήριξη στην κυρία Ζαχαράκη, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για τη θέση της κυβέρνησης. Η κίνηση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο σε λόγια, καθώς ο πρωθυπουργός, για να μην μείνει καμία αμφιβολία, παρέπεμψε στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Στην επίσκεψη αυτή, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων βρισκόταν στο πλευρό του, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό της. Αυτή η δημόσια εμφάνιση και η σαφής τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη θεωρήθηκαν ως ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το παρασκήνιο των σεναρίων παραίτησης

Τα σενάρια περί παραίτησης ή αποπομπής της υπουργού Παιδείας λέγεται ότι ξεκίνησαν από το βράδυ της Πέμπτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρχική διάδοση προήλθε από συνυποψήφιο της κυρίας Ζαχαράκη, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική, την ίδια εκλογική περιφέρεια με την υπουργό.

Στο κλίμα αυτό εντάχθηκαν άμεσα και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νίκος Μηταράκης, καθώς και ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης. Και οι δύο φέρονται να ζήτησαν, εμμέσως πλην σαφώς, την απόσυρση των σχετικών βιβλίων από τα σχολεία.

Επιπλέον, εκδοτικά συγκροτήματα άσκησαν έμμεσες πιέσεις προς την κατεύθυνση της παραίτησης της υπουργού Παιδείας. Παρουσίαζαν υπουργούς και βουλευτές να έχουν θέσει ακόμη και διορία μερικών ημερών στην κυρία Ζαχαράκη, προκειμένου να αναλάβει την πρωτοβουλία για την απόσυρση των επίμαχων βιβλίων, ή σε διαφορετική περίπτωση να υποβάλει την παραίτησή της.

Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου

Σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου στήριζε εξ αρχής την υπουργό Παιδείας. Η στήριξη αυτή βασιζόταν στη γνώση ότι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων δεν αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, αλλά ανεξάρτητων επιτροπών αποτελούμενων από ειδικούς επιστήμονες.

Η κυβέρνηση έκρινε ότι ο θόρυβος που είχε δημιουργηθεί γύρω από το θέμα έπρεπε να λάβει τέλος, και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς ο σχετικός θόρυβος αποπροσανατόλιζε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα μείζονα ζητήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι σημερινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος

Η απόλυτη στήριξη του πρωθυπουργού στην κυρία Ζαχαράκη έστειλε ταυτοχρόνως ένα ηχηρό μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματός του. Το μήνυμα αυτό απευθύνθηκε ιδιαίτερα σε εκείνο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί ότι το κόμμα πρέπει να κινηθεί προς μια πιο δεξιά κατεύθυνση.

Αυτή η πτέρυγα του κόμματος φέρεται να επιθυμεί την απόρριψη οτιδήποτε μπορεί να προβληθεί από τα αντίπαλα κόμματα, αλλά και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ως επιβεβαίωση αποδοχής της λεγόμενης «woke ατζέντας».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis