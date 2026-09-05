Το ΠΑΣΟΚ αξιολογεί την εκδήλωση στην Κρήτη εν μέσω αγωνίας για τη δεύτερη θέση

Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη στις 3 Σεπτεμβρίου αξιολογήθηκε θετικά από το σύνολο σχεδόν των στελεχών του κόμματος. Η εκδήλωση θύμισε καλές στιγμές του παρελθόντος και έδειξε ενότητα σε επίπεδο εικόνας και επικοινωνίας, με όλα τα στελέχη να βρίσκονται μαζί σε έναν κοινό στόχο. Ακόμα και ο Χάρης Δούκας ανέβασε ένα πανηγυρικό βίντεο για τα γενέθλια του κόμματος και ήταν παρών.

Μια εκδήλωση βέβαια λειτουργεί ως ανάταση για όσους θα δώσουν τη μάχη των εκλογών, αλλά από μόνη της δεν αρκεί, όπως επισημαίνουν στελέχη που μίλησαν στο iEidiseis.gr. Τα δύσκολα είναι μπροστά, με το κόμμα και την ηγεσία να βρίσκονται ακόμα υπό πίεση και να οφείλουν να δουλέψουν σκληρά για την ανατροπή.

Η θετική αποτίμηση της εκδήλωσης

«Το ΠΑΣΟΚ έκανε αισθητή την παρουσία του, έδειξε συσπείρωση και η εκδήλωση στην Κρήτη θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην προεκλογική κούρσα» δηλώνουν πρωτοκλασάτα στελέχη στο iEidiseis.gr. Η πλειονότητα των στελεχών βρήκε το κλίμα πανηγυρικό και την εκδήλωση μεγάλη, κρατώντας την ουσία των όσων συνέβησαν.

Αρκετοί επισημαίνουν πως δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει «με το δεξί» στην προεκλογική κούρσα. Η αποτίμηση του τριημέρου στην Κρήτη αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα, σχεδόν στο σύνολο των στελεχών.

Ενότητα και συσπείρωση

Σχεδόν το σύνολο των στελεχών προτάσσει τη συσπείρωση και την ενότητα που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Το κόμμα έδειξε ενότητα και υπό προϋποθέσεις μπορεί να κάνει την ανατροπή» τονίζουν, εκτιμώντας πως το εύρος και ο παλμός της εκδήλωσης μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό μήνυμα.

Η παρουσία του Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέβασε πανηγυρικό βίντεο για τα γενέθλια και ήταν εκεί, ενίσχυσε την εικόνα της συσπείρωσης. Παράλληλα, υπήρξαν και επιμέρους επικρίσεις κυρίως ως προς την εικόνα και το «σόου», με κάποιους να αναφέρουν ότι έλειψαν τα συνθήματα στον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Οι προκλήσεις και η δυσαρέσκεια των πολιτών

Παρά τη θετική εικόνα, τα στελέχη επισημαίνουν ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά». Το κόμμα και η ηγεσία βρίσκονται ακόμα υπό πίεση και οφείλουν να δουλέψουν σκληρά για την ανατροπή. Το επόμενο στοίχημα είναι «όσοι μας ακούν και βλέπουν προς τα εμάς, να έρθουν κιόλας» συμπληρώνουν.

Περιγράφοντας το κλίμα των επαφών που είχαν με πολίτες και φορείς, μεταφέρουν τη δυσαρέσκειά τους από την κυβερνητική πολιτική, με την ακρίβεια να χτυπά «κόκκινο». «Οι πολίτες αναζητούν εκείνους που θα τους λύσουν το πρόβλημα», δηλώνουν, εκτιμώντας πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή και να αλλάξει τα πράγματα.

Η αγωνία για τη δεύτερη θέση και οι δημοσκοπήσεις

Δεν λείπουν και τα μηνύματα από στελέχη που βλέπουν ένα εξαιρετικά δύσκολο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού και των πιέσεων που ασκούνται σε όλα τα κόμματα. Η εκδήλωση, αν και «καλή σε γενικές γραμμές», το πόσο καλή ήταν «θα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις προς τα τέλη Σεπτεμβρίου», μεταφέρουν στο iEidiseis.gr.

Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται είναι: «Θα έχουμε καταφέρει να είμαστε στη δεύτερη θέση;». Οι ψυχραιμότεροι εκτιμούν ότι η επίτευξη των στόχων εξαρτάται «εφόσον υπάρξει σκληρή δουλειά».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis