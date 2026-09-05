Η θεωρία του Κάρλο Τσιπόλα για την ανθρώπινη ηλιθιότητα ως πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα

Ο Ιταλός οικονομικός ιστορικός Κάρλο Τσιπόλα (Carlo M. Cipolla) δημοσίευσε το 1976 ένα ανατρεπτικό, σύντομο δοκίμιο με τίτλο «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας» («The Basic Laws of Human Stupidity»). Σε αυτό το έργο, ο Τσιπόλα προσέγγισε την έννοια της ηλιθιότητας όχι ως ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά ως μία ευρύτερη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Η θεωρία του αναλύει τη φύση και τις επιπτώσεις της ηλιθιότητας στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές δομές.

Ο ορισμός της ηλιθιότητας

Σύμφωνα με τον Κάρλο Τσιπόλα, ένας ηλίθιος άνθρωπος ορίζεται ως εκείνος που προκαλεί ζημία σε ένα άλλο άτομο ή σε μια ομάδα ανθρώπων. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι ο ίδιος ο ηλίθιος δεν αποκομίζει κανένα κέρδος από την πράξη του. Ακόμη χειρότερα, συχνά υφίσταται και ο ίδιος ζημία ως αποτέλεσμα των ενεργειών του.

Οι πράξεις ενός ηλιθίου στερούνται κάθε λογικής και ορθολογικής βάσης. Ο ηλίθιος μπορεί να βλάψει άλλους απλώς επειδή δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις συνέπειες των πράξεών του. Αυτή η αδυναμία πρόβλεψης και η έλλειψη προσωπικού κέρδους, σε συνδυασμό με την πρόκληση ζημίας, καθιστούν τον ηλίθιο άνθρωπο τον πιο επικίνδυνο τύπο ανθρώπου που υπάρχει, όπως υπογραμμίζει ο Τσιπόλα.

Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας

Ένας από τους βασικούς νόμους που διατυπώνει ο Τσιπόλα είναι ότι όλοι, πάντα και αναπόφευκτα, υποτιμούμε τον πραγματικό αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτή η υποτίμηση οδηγεί συχνά σε λάθος εκτιμήσεις και αποφάσεις.

Επιπλέον, ο Ιταλός ιστορικός τονίζει ότι η πιθανότητα να είναι ένας άνθρωπος ηλίθιος είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του. Αυτό σημαίνει ότι η μόρφωση δεν αποτελεί προστασία από την ηλιθιότητα. Ο Τσιπόλα υποστήριξε ότι το ίδιο ακριβώς ποσοστό ηλιθίων μπορεί να βρεθεί σε κάθε κοινωνική ομάδα, από ανειδίκευτους εργάτες και φοιτητές μέχρι δικαστές, πολιτικούς, διπλωμάτες, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, αναλυτές της πολιτικής, ακόμα και ανάμεσα σε νομπελίστες επιστήμονες.

Οι μη-ηλίθιοι άνθρωποι τείνουν να υποτιμούν την καταστροφική δύναμη των ηλίθιων ατόμων. Συχνά, οι έξυπνοι άνθρωποι ξεχνούν ότι η συναναστροφή ή η συνεργασία με ηλίθιους ανθρώπους αποτελεί, ανά πάσα στιγμή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ένα πανάκριβο και μοιραίο λάθος, λόγω των απρόβλεπτων και ζημιογόνων συνεπειών που μπορεί να επιφέρει.

Η εφαρμογή στην πολιτική και τη διπλωματία

Η θεωρία του Κάρλο Τσιπόλα βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στη σύγχρονη πολιτική και τη διπλωματία. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι ηγέτες δεν επηρεάζουν μόνο τους ίδιους, αλλά έχουν εκτεταμένες συνέπειες για ολόκληρα κράτη και την παγκόσμια οικονομία. Η κατανόηση της ηλιθιότητας σε αυτό το πλαίσιο είναι κρίσιμη για την ανάλυση των διεθνών σχέσεων.

Όταν ερευνούμε το μοντέλο του Τσιπόλα στη διεθνή σκηνή, διαπιστώνεται ότι η «πολιτική ηλιθιότητα» εμφανίζεται όταν ένας ηγέτης ή μια κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις που καταστρέφουν τη σταθερότητα, την οικονομία ή την ασφάλεια της χώρας τους. Αυτές οι αποφάσεις είναι αρνητικές για τους ίδιους τους δρώντες, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν τεράστια ζημία και στον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να υπάρχει κανένα πραγματικό, ορθολογικό κέρδος για κανέναν.

Από τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και την πρόσφατη ιστορία, αναφέρονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα φαινόμενα όπως ο οικονομικός εθνικισμός και οι εμπορικοί πόλεμοι, που έχουν παρατηρηθεί μεταξύ μεγάλων οικονομικών δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki