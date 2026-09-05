Το ΠΑΣΟΚ χαράζει την προεκλογική του στρατηγική ενόψει ΔΕΘ

Το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε φέτος τα 52α γενέθλιά του στην Κρήτη, λίγες ημέρες πριν από την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην 90ή Διεθνή Έκθεση, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει μια καλή θέση στην εκκίνηση της προεκλογικής κούρσας. Η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη για την επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου Κρήτης.

Η δημοσκοπική εικόνα και οι προκλήσεις

Για το ΠΑΣΟΚ, τα στοιχεία που καθορίζουν την αφετηρία της προεκλογικής περιόδου είναι ξεκάθαρα. Η δημοσκοπική βελόνα έχει μήνες να κινηθεί προς τα πάνω, και ο κίνδυνος οριστικής καθήλωσης είναι κάτι περισσότερο από ορατός. Το προσωπικό ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βρίσκεται λίγο κάτω από το 18%, εξακολουθεί να δίνει κάποιες ελπίδες στο ΠΑΣΟΚ για το άμεσο μέλλον έναντι της ΕΛ.Α.Σ., αλλά όχι για πολύ.

Η διμέτωπη πολιτική εκστρατεία

Η πολιτική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαστικά διμέτωπη, όπως συμβαίνει και με τα άλλα δύο κόμματα εξουσίας. Το Κίνημα πρέπει να ανταγωνίζεται κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, στην προσπάθειά του να πείσει πως αυτό είναι ο κύριος αντίπαλός της. Ταυτόχρονα, οφείλει να αντιπαρατίθεται και με την ΕΛ.Α.Σ., η οποία έχει τον ίδιο στόχο, αλλά διαθέτει ένα ευδιάκριτο δημοσκοπικό προβάδισμα. Εάν αυτό το προβάδισμα διατηρηθεί για μερικούς μήνες ακόμη ή διευρυνθεί, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστεί μη αναστρέψιμο.

Προβολή προγράμματος και χρονικό προβάδισμα

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να στηρίξει την προεκλογική του εκστρατεία στην προβολή του προγράμματός του. Σε αυτό το σημείο, το κόμμα υπερέχει της ΕΛ.Α.Σ., καθώς έχει αρχίσει τη σχετική επεξεργασία εδώ και χρόνια. Επιπλέον, έχει ανοίξει τον χορό της παρουσίασής του μήνες νωρίτερα από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ωστόσο, αυτό το χρονικό προβάδισμα δεν θα κρατήσει για πάντα εάν δεν μεταφραστεί σε πολιτικό πλεονέκτημα.

Στόχος το Κέντρο και οι δυσαρεστημένοι πολίτες

Δεδομένου ότι ο κ. Τσίπρας έχει μαζέψει δημοσκοπικά το προσωπικό του ποσοστό στην Αριστερά, ο κ. Ανδρουλάκης, παρότι θα συνεχίσει στη λογική της αμφίπλευρης διεύρυνσης, είναι υποχρεωμένος να «ψαρέψει» κυρίως προς το Κέντρο. Στοχεύει ειδικότερα σε όσους κεντρώους είναι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ωστόσο, αυτός είναι και ο υποχρεωτικός στόχος της ΕΛ.Α.Σ. εάν θέλει να υπερβεί το 20% και να αποτελέσει αξιόμαχο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς το κοινό αυτό δεν είναι φιλικό προς την οξύτητα και την τοξικότητα, αυτός ο ανταγωνισμός θα πρέπει να εκτυλιχθεί σε ελεγχόμενο πλαίσιο, παρότι δεν θα είναι χωρίς εντάσεις.

Πολιτικές πιέσεις από τη Νέα Δημοκρατία

Τους επόμενους μήνες, το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά της, προτιμά να αναγορεύει σε κύριο αντίπαλό της την ΕΛ.Α.Σ. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης συσπείρωσης για το κυβερνών κόμμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki