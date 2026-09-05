Η κυβέρνηση του Ισημερινού υπερασπίζεται αμερικανικές επιχειρήσεις μετά τη βύθιση τριών πλοίων

Η κυβέρνηση του Ισημερινού υπεραμύνθηκε πρόσφατα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που οδήγησαν στη βύθιση τριών πλοίων. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το Κίτο, εντάσσονται στη συνεργασία με την Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, συγγενείς των επιβαινόντων αμφισβητούν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα σκάφη ανήκαν σε ψαράδες και ότι δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικά.

Η υπεράσπιση της κυβέρνησης του Ισημερινού

Η κυβέρνηση του Ισημερινού προχώρησε σε υπεράσπιση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τη βύθιση τριών πλοίων. Σύμφωνα με την επίσημη θέση του Κίτο, οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ Ισημερινού και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι ισχυρισμοί των συγγενών

Την ίδια στιγμή, οι συγγενείς των ανθρώπων που επέβαιναν στα πλοία εκφράζουν σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς τους αμερικανικούς ισχυρισμούς. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα αυτά ήταν ψαράδες και όχι μέλη κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα, ένας συγγενής ενός από τους επιβαίνοντες δήλωσε ότι σε ένα από τα πλοία που δέχθηκε επίθεση δεν βρέθηκαν ναρκωτικά. Επιπλέον, ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα εντός των χωρικών υδάτων του Ισημερινού, αμφισβητώντας έτσι τη νομιμότητα ή το πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης.

Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα «διεθνούς συνεργασίας». Ο κ. Ράιμπεργκ υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλοία είχαν ρόλο «πλωτών σταθμών ανεφοδιασμού».

Αυτοί οι πλωτοί σταθμοί, σύμφωνα με τον υπουργό, χρησιμοποιούνταν από ταχύπλοα σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά. Ο τελικός προορισμός αυτών των ναρκωτικών ήταν το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη διασυνοριακή φύση του προβλήματος.

Η θέση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης

Η εκδοχή της κυβέρνησης του Ισημερινού υποστηρίζεται και από την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, γνωστή ως SOUTHCOM. Η SOUTHCOM συνέδεσε τα πλοία που βυθίστηκαν με τη συμμορία Los Choneros, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς περί διακίνησης ναρκωτικών.

Η αμερικανική διοίκηση έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό φέρεται να δείχνει Αμερικανούς κομάντος να επιβιβάζονται σε ένα από τα σκάφη, το οποίο στη συνέχεια καταστρέφεται από έκρηξη, ως μέρος της επιχείρησης.

Το πλαίσιο των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη αμερικανική εκστρατεία που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η εκστρατεία αυτή διεξάγεται στην περιοχή της Καραϊβικής και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, υποδηλώνοντας μια συνεχή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos