Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του MEGA News, με επίκεντρο τις δηλώσεις της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, σχετικά με τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Η κόντρα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε σε οξεία πολιτική σύγκρουση, προκαλώντας αντιδράσεις από τα δύο κόμματα. Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του επικείμενου συλλαλητηρίου της ΔΕΘ.

Η αντιπαράθεση στον «αέρα»

Η έντονη διαφωνία εκτυλίχθηκε στην εκπομπή «Morning Point» του MEGA News. Η συζήτηση, η οποία αρχικά αφορούσε το πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτέλεσαν το φόντο αυτής της οξείας σύγκρουσης μεταξύ των παρευρισκομένων.

Η κόντρα κορυφώθηκε όταν ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, προκαλώντας την αντίδραση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.

Το συλλαλητήριο της ΔΕΘ και οι δηλώσεις του ΚΚΕ

Ο Θοδωρής Κωτσαντής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30 στην πλατεία ΧΑΝΘ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Ο κ. Κωτσαντής τόνισε την ευρεία συμμετοχή που αναμένεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα είναι όλοι εκεί: χιλιάδες νέοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, τα σωματεία, εργατικά κέντρα, φοιτητικοί σύλλογοι, τα μέλη-στελέχη του ΚΚΕ». Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ υπογράμμισε επίσης ότι «αυτός είναι και ο μόνος δρόμος, δηλαδή να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει ο λαός».

Η αναφορά στον πρόεδρο του Ισραήλ και η αντίδραση της βουλευτού

Η συζήτηση πήρε νέα τροπή όταν ο Θοδωρής Κωτσαντής προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τα κοστολογημένα προγράμματα των κομμάτων και τις διεθνείς συμμαχίες. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ ανέφερε ότι οι πολίτες έχουν «χορτάσει» από προγράμματα που «θεωρούν δεδομένη τη συνέχιση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, τους κανόνες της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ». Πρόσθεσε επίσης την αναφορά στα «8 δισ. στους πολεμικούς προϋπολογισμούς» και στις «συμμαχίες με τον γενοκτόνο και σφαγέα Νετανιάχου».

Αυτή η αναφορά στον πρόεδρο του Ισραήλ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διέκοψε τον κ. Κωτσαντή, δηλώνοντας έξαλλη: «Free Palestine παιδί μου! Δεν έκαναν βιασμούς, δεν σκότωσαν τον κόσμο...».

«Γενοκτονία είναι η ποντιακή, όχι της Παλαιστίνης»

Η αντιπαράθεση εντάθηκε περαιτέρω με την παρέμβαση του Γιάννη Ράπτη από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Ράπτης απευθύνθηκε στη Σοφία Βούλτεψη, ρωτώντας την ευθέως: «Έγινε γενοκτονία ή όχι; Δεν έγινε γενοκτονία στην Παλαιστίνη;».

Η απάντηση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας ήταν κατηγορηματική και προκάλεσε περαιτέρω ένταση. Η κυρία Βούλτεψη αποκρίθηκε στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Όχι, γενοκτονία είναι η ποντιακή, όχι η καθεμία που λέτε! Δεν δέχομαι κάτι άλλο». Η δήλωση αυτή οδήγησε την κόντρα στα άκρα, με την κυρία Βούλτεψη να αρνείται πως γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη, προκαλώντας την οργή των εκπροσώπων του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta