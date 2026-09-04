Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: 20+ συζητήσεις με «Αξία για το Μέλλον» στην 90ή ΔΕΘ

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund) θα έχει ενεργή παρουσία στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διοργανώνοντας ένα εκτενές πρόγραμμα εκδηλώσεων. Από τις 5 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, το Ταμείο θα φιλοξενήσει περισσότερες από 20 συζητήσεις στο Hellenic Growth Agora. Στόχος είναι η έναρξη διαλόγου γύρω από τις σημαντικές προκλήσεις και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας.

Οι εκδηλώσεις αυτές, που θα λάβουν χώρα στο Περίπτερο 2 του Pavilion 13, φέρουν το κεντρικό μήνυμα «Αξία για το Μέλλον». Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να φέρει κοντά ανθρώπους και ιδέες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αυριανής Ελλάδας, αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες και προοπτικές.

Το πρόγραμμα του Hellenic Growth Agora

Το Hellenic Growth Agora θα αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης για κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, καθώς και θεσμικούς φορείς. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν επίσης κορυφαία στελέχη των εταιρειών του Ομίλου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Κατά τη διάρκεια των επτά ημερών, η στρατηγική θα συναντήσει την πράξη, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη λύσεων. Οι εκδηλώσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, εστιάζοντας σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι θεματικοί άξονες των συζητήσεων

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι επενδύσεις, η ενέργεια και οι κρίσιμες υποδομές, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Έμφαση θα δοθεί επίσης στη νέα γενιά επενδύσεων, την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τομείς που θεωρούνται καθοριστικοί για την οικονομική πρόοδο.

Το πρόγραμμα διευρύνει τον διάλογο και σε πεδία που συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία κοινωνικής αξίας. Θέματα όπως το wellness, ο αθλητισμός, η προσβασιμότητα και ο πολιτισμός θα αναδειχθούν, προβάλλοντας νέες όψεις της ανάπτυξης και τον αντίκτυπό της στην καθημερινότητα των πολιτών.

Εναρκτήριος χαιρετισμός και ειδικές εκδηλώσεις

Την έναρξη του Hellenic Growth Agora θα σηματοδοτήσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος θα απευθύνει τον εναρκτήριο χαιρετισμό της διοργάνωσης. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ξεχωρίζουν και οι ειδικές παρουσιάσεις των εταιρειών του Ομίλου. Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα αναλύσει τη νέα εποχή στη διαχείριση της σιδηροδρομικής περιουσίας, ενώ τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα παρουσιάσουν ένα επετειακό γραμματόσημο, με αφορμή τα 100 χρόνια της ΔΕΘ.

Η Θεσσαλονίκη και η νέα αναπτυξιακή δυναμική

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις που αφορούν τη νέα αναπτυξιακή τους δυναμική, αναδεικνύοντας τις προοπτικές της περιοχής.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, καθώς και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας. Οι συζητήσεις αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής για το μέλλον.

Η παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου

Η φετινή παρουσία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην 90ή ΔΕΘ αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημόσια παρουσία του Οργανισμού με τη νέα του ταυτότητα. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα φάση για το Ταμείο και τις δραστηριότητές του.

Παράλληλα, είναι η τέταρτη συνεχόμενη ενιαία παρουσία του Ομίλου και των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευσή του στην προώθηση της ανάπτυξης και του διαλόγου.

Με πληροφορίες από: Topontiki