Σφοδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες

Σε πολύ υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την ΕΛΑΣ, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κ. Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «πολιτικές απάτες». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη συνέχεια το κόμμα του.

Η κυβερνητική επίθεση και οι «πολιτικές απάτες»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι οι εξαγγελίες του περιλαμβάνουν δεσμεύσεις που είτε μεταφέρονται χρονικά είτε εμφανίζονται μειωμένες στο σχετικό πρόγραμμα του κόμματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις διαφορές που, όπως ανέφερε, υπάρχουν ανάμεσα στις προφορικές δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και στα ποσά που περιλαμβάνονται στο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας παρουσιάζει μέτρα με διαφορετικό οικονομικό αποτύπωμα από αυτό που τελικά προβλέπεται. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση «δεν έχει την αυταπάτη» πως η ανάδειξη των αντιφάσεων του πολιτικού της αντιπάλου αρκεί, αλλά ότι χρειάζονται «σκληρή δουλειά και περισσότερα αποτελέσματα» για τη δική της θετική πορεία.

Αποκλίσεις σε προσλήψεις εκπαιδευτικών και φάρμακα συνταξιούχων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαρίθμησε συγκεκριμένα σημεία όπου, κατά την κυβέρνηση, παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ της ομιλίας του κ. Τσίπρα και του κομματικού non paper. Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είχε αναφέρει ότι «στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών», από το σημείωμα του κόμματός του προκύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία απολύτως πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για τα έτη 2027 και το 2028. Αντιθέτως, η υπόσχεση αυτή μεταφέρεται μισή για το 2029.

Παρόμοια διαφοροποίηση εντοπίστηκε και στο θέμα των συνταξιούχων. Ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είχε δηλώσει ότι «Αλλάζουμε άμεσα και βάζουμε τέλος στη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μηδενική συ». Αυτή η δέσμευση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα των διαφορών μεταξύ των προφορικών εξαγγελιών και του γραπτού προγράμματος.

Παλινωδίες για τις κατοικίες και άλλα «μαργαριτάρια»

Στο στόχαστρο της κυβερνητικής κριτικής βρέθηκαν και οι εξαγγελίες για τις κατοικίες. Οι 50.000 κατοικίες, οι οποίες ρητώς αναφέρθηκαν από τον κ. Τσίπρα στην ομιλία του ως «νέες», μετατράπηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες σε «ανακαινισμένες». Αυτή η αλλαγή αναδείχθηκε ως ένα από τα «μαργαριτάρια» των στελεχών του κόμματος Τσίπρα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε «αστείες εξηγήσεις» που δόθηκαν από το κόμμα της ΕΛΑΣ για την «πατριωτική εισφορά» και την «παγκόσμια βάση δεδομένων». Αποκορύφωμα των δηλώσεων των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία «εφόδου» στις θυρίδες των πολιτών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Το non paper και η αντίδραση της ΕΛΑΣ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», αναφερόμενος στο non paper που διένειμε χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα στους συντάκτες. Το συγκεκριμένο έγγραφο, με τίτλο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030», φέρεται να λύνει κάθε απορία και να αποδεικνύει ότι οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή της ομιλίας του με το κομματικό non paper.

Το γραφείο τύπου της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εξέδωσε χθες το απόγευμα μία επιθετική και άκρως ειρωνική ανακοίνωση. Αυτή η κίνηση έγινε στην προσπάθειά του να «μαζέψει πανικόβλητο» τα όσα εκστόμιζαν τα στελέχη του κόμματος, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη «βροχή των πολλών δισεκατομμυρίων» που είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki