Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας ξανά στο πολιτικό προσκήνιο

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, δύο πρώην πρωθυπουργοί που συγκρούστηκαν σκληρά κατά την περίοδο των μνημονίων, επανέρχονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχοντας αμφότεροι αποχωρήσει κάποια στιγμή από την πρώτη γραμμή της δράσης, η τρέχουσα πολιτική συγκυρία φαίνεται να τους φέρνει ξανά στο ίδιο κάδρο. Η πρόσφατη παρέμβαση του κ. Σαμαρά, με αφορμή τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί μια σαφή στόχευση και έχει πολλαπλούς αποδέκτες.

Οι παλιοί αντίπαλοι επιστρέφουν στο προσκήνιο

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξαν πρωθυπουργοί κατά τη διάρκεια των μνημονίων, μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από σκληρές συγκρούσεις και θεωρείται μία από τις πιο ταραγμένες στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης υπήρξε η υπόθεση Novartis, με τον κ. Σαμαρά να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι είχε σκοπό να τον οδηγήσει στη φυλακή.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο πολιτικοί ηγέτες είχαν κάποια στιγμή αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή της πολιτικής δράσης, οι τρέχουσες εξελίξεις φαίνεται να τους επαναφέρουν στο προσκήνιο. Η πολιτική συγκυρία διαμορφώνει ένα πλαίσιο όπου οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι, με τις δηλώσεις και τις παρεμβάσεις τους να σηματοδοτούν την επανεμφάνισή τους στον δημόσιο διάλογο.

Η παρέμβαση Σαμαρά και οι πολλαπλοί αποδέκτες

Η πρώτη παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε μια ξεκάθαρη στόχευση από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού. Η παρέμβαση αυτή δεν είχε μόνο έναν αποδέκτη, αλλά απευθυνόταν σε ένα ευρύτερο πολιτικό φάσμα.

Στους στόχους της κριτικής του κ. Σαμαρά περιλαμβάνονταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και το ευρύτερο πολιτικό ακροατήριο. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να επιδιώκει να επηρεάσει τις νέες ισορροπίες που αναζητούνται ενόψει των επόμενων εκλογών, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης που υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια.

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα: Μεταρρυθμίσεις και αξιοπιστία

Στην παρέμβασή του, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του». Κατηγόρησε τον αρχηγό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι επαναφέρει μεταρρυθμίσεις οι οποίες, όπως υποστηρίζει ο κ. Σαμαράς, είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014, αλλά στη συνέχεια είτε σταμάτησαν είτε δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει όταν βρισκόταν στην εξουσία. Η αιχμή του κ. Σαμαρά είναι σαφής: ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί σήμερα ως φορέας μιας νέας πολιτικής πρότασης, ενώ, κατά την άποψη του Αντώνη Σαμαρά, το πρόγραμμά του αποτελεί περισσότερο μια επανασυσκευασία παλαιότερων ιδεών παρά ένα πραγματικά καινούργιο σχέδιο για τη χώρα.

Το «ρητορικό» πρόγραμμα και οι «αυταπάτες» της Θεσσαλονίκης

Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά κινείται σε δύο βασικά επίπεδα. Το πρώτο αφορά την αξιοπιστία του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Σαμαράς υπενθυμίζει τις κυβερνητικές επιλογές της περιόδου 2015-2019 και επιχειρεί να πείσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής, όταν, σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση, δεν προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που είχαν ήδη δρομολογηθεί.

Το δεύτερο επίπεδο της κριτικής εστιάζει στο περιεχόμενο των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτηρίζει το πρόγραμμά του ως «ρητορικό», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει μεγάλα λόγια, αλλά στερείται ουσιαστικού οράματος. Η φράση «Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες» παραπέμπει ευθέως στη μνήμη των προεκλογικών υποσχέσεων του 2014 και του 2015, καθώς και στην πολιτική αυτοκριτική που είχε κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για τις αυταπάτες της πρώτης κυβερνητικής του περιόδου.

Η τοποθέτηση Τσίπρα και Μητσοτάκη στο ίδιο πολιτικό κάδρο

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην αποδόμηση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Η αναφορά του ότι ο πρώην πρωθυπουργός ακολουθεί «τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης» περιλαμβάνει στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Σαμαράς επιχειρεί να τοποθετήσει τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ίδιο πολιτικό κάδρο.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει τους δύο ως εκδοχές μιας διαχειριστικής πολιτικής που, κατά την άποψή του, στερείται ενός μεγάλου εθνικού σχεδίου. Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη φράση «Μητσοτάκης και Τσίπρας», υποδηλώνοντας μια κοινή προσέγγιση ή έλλειψη οράματος που τους ενώνει στην κριτική του.

Με πληροφορίες από: Topontiki