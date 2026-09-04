Το γούρικο ξενοδοχείο του πρωθυπουργού, η προετοιμασία για τα social media και η διάψευση Γεωργιάδη

Εν μέσω πυρετωδών προετοιμασιών για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές του παραδόσεις, την επικοινωνιακή στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και τις σχέσεις με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρεί συγκεκριμένα «γούρια» που έχουν συνδεθεί με νικηφόρα αποτελέσματα, ενώ η επικοινωνιακή ομάδα του προετοιμάζει εντατικά την προβολή των μέτρων που θα ανακοινωθούν. Την ίδια στιγμή, η απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή παραμένει αισθητή, με τον τελευταίο να έχει διαφορετικό πρόγραμμα το Σάββατο.

Το «γούρικο» ξενοδοχείο και οι παραδόσεις του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως προληπτικοί, τηρούν συγκεκριμένες παραδόσεις που έχουν συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά τα «γούρια» αφορά τη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα χρόνια που ο πρωθυπουργός επισκέπτεται την πόλη, επιλέγει να μένει στο ξενοδοχείο The Met.

Πρόκειται για μια παράδοση που θα τηρηθεί και φέτος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνεται σε αυτές τις καθιερωμένες πρακτικές εντός του πρωθυπουργικού επιτελείου. Αυτές οι συνήθειες αποτελούν μέρος της ρουτίνας του πρωθυπουργού κατά τις επίσημες εμφανίσεις του στη συμπρωτεύουσα.

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι ρυθμοί είναι εντατικοί για την προετοιμασία της επικοινωνιακής προβολής των μέτρων που πρόκειται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η στρατηγική περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των μέτρων και τη δημιουργία ωραίων γραφιστικών, προσαρμοσμένων ανά κοινωνική ομάδα.

Αυτά τα γραφιστικά, μαζί με την αντίστοιχη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να «τρέξουν» πολύ ενεργά από το βράδυ του Σαββάτου και μετά. Η έμφαση δίνεται όχι μόνο στο περιεχόμενο των εξαγγελιών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα προβληθούν στο ευρύ κοινό, με στόχο την αποτελεσματική διάχυση του μηνύματος.

Οι αποστάσεις από πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας

Η κατάσταση με τους πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, δεν εξελίσσεται θετικά, καθώς και οι δύο παραμένουν απόλυτα απομακρυσμένοι από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κώστας Καραμανλής, ειδικότερα, δεν θα παραστεί στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η απουσία του Καραμανλή από την ομιλία του πρωθυπουργού έρχεται σε συνέχεια της μη παρουσίας του στην εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στη Ρηγίλλης. Αν και θα βρίσκεται στην Ξάνθη για υποχρεώσεις με τα καπνά της ΣΕΚΕ, το απόγευμα του Σαββάτου έχει προγραμματίσει διαφορετική εμφάνιση.

Η παρουσία του Κώστα Καραμανλή σε εκδήλωση βιβλίου

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Κώστας Καραμανλής θα δώσει το «παρών» σε άλλη εκδήλωση. Συγκεκριμένα, θα βρεθεί στο Παλιό Δημαρχείο, όπου θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα με τίτλο «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας».

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίλητος, είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη. Καταγράφει τη διαδρομή τους από το 1968 και τη βαθιά φιλία που τους ένωσε για σχεδόν έξι δεκαετίες, προσφέροντας μια ματιά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Τα καθιερωμένα τραπέζια της ΔΕΘ και η διάψευση Γεωργιάδη

Τα τραπέζια που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελούν έναν θεσμό, αποκτώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν οργανώνονται από υπουργούς, καθώς συχνά συνδέονται με φιλοδοξίες. Από πέρσι, έχει καθιερωθεί το τραπέζι του οικονομικού επιτελείου με τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Διαγώνιο, με τα σουτζουκάκια.

Επιπλέον, ο Βασίλης Κικίλιας οργανώνει φαγητό και ποτό για τους φίλους του στο Canteen, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Αξιοσημείωτη είναι η κίνηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έσπευσε χθες να διαψεύσει ότι διοργανώνει τραπέζι, προφανώς για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader