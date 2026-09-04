Ο Άδωνις Γεωργιάδης στις Σέρρες: «Να ανάβουμε ένα κεράκι για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε πολύωρη περιοδεία στον νομό Σερρών, η οποία σημαδεύτηκε από έντονο καραμανλικό «άρωμα». Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας με την ιστορική απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να εντάξει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η σημασία της ευρωπαϊκής πορείας

Σε όλες του τις συναντήσεις στις Σέρρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε εκτενώς στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο υπουργός Υγείας συνέδεσε άμεσα τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που προορίζονται για την ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας του νομού με την ιστορική επιλογή του Σερραίου πολιτικού, Κωνσταντίνου Καραμανλή, να οδηγήσει την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία αυτής της απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για το μέλλον της Ελλάδας. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ των σύγχρονων αναπτυξιακών έργων και των ιστορικών πολιτικών επιλογών που διαμόρφωσαν την πορεία της χώρας.

Ένα κερί στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μία ξεκάθαρη ατάκα για να περιγράψει την εκτίμησή του προς τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «κάθε σώφρον Έλληνας όταν πηγαίνει στην εκκλησία πρέπει να ανάβει και ένα κερί στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Υγείας θέλησε να υπογραμμίσει την τεράστια προσφορά του αείμνηστου Εθνάρχη στην Ελλάδα.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «καλό είναι να θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί κάποτε ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε να μας κάνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πλειοψηφία του ελληνικού λαού φώναζε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Αυτή η αναφορά αναδεικνύει την αποφασιστικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, παρά τις τότε αντιδράσεις μέρους του ελληνικού λαού.

Ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως τον άνθρωπο που οδήγησε τον ελληνικό λαό στο μέλλον του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του». Η δήλωση αυτή έγινε στην πατρίδα και γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τις Σέρρες, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην παρουσία του υπουργού.

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη μεγάλη του τιμή που βρέθηκε σε αυτή την αίθουσα, στην γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τόνισε ότι η παρουσία του εκεί, ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αποσκοπούσε στην τίμηση όχι μόνο του ιδρυτή της παράταξης, αλλά και του «ιδρυτή της σύγχρονης Ελλάδος», αναγνωρίζοντας έτσι το ιστορικό του έργο και την παρακαταθήκη του.

Μήνυμα συμπαράστασης στον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Πέρα από τις αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε και μήνυμα συμπαράστασης προς τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε την εκτίμησή του προς τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, αναφέροντας ότι «μπορώ μόνο να εκφράσω ότι τον εκτιμώ πολύ. Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί σε όλη την τελευταία περίοδο πολύ».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο της «τοξικότητας», δηλώνοντας ότι «παρουσιάστηκε ο λαός των Σερρών περίπου ως κατηγορούμενος κάποια στιγμή αυτή την περίοδο της τοξικότητας πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας». Κλείνοντας τις δηλώσεις του για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ευχή του: «Θα ήμουν πολύ ευτυχής εάν άλλαζε την απόφασή του να μην πολιτευτεί ξανά».

Με πληροφορίες από: Topontiki