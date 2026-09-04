Η Αθήνα αντέδρασε στις τουρκικές προκλήσεις, εξαφανίστηκε το «τουρκικό πάρκο» από το MarineTraffic

Η άμεση αντίδρασης της Αθήνας απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις οδήγησε σε ένα πρώτο, απτό αποτέλεσμα, με τη διαγραφή της αυθαίρετης ονομασίας «τουρκικό πάρκο» από την πλατφόρμα MarineTraffic. Παρόλα αυτά, η Άγκυρα επιμένει τακτικά, διατηρώντας την ανυπόστατη αυτή ονομασία, μαζί με τα όριά της, στο OpenStreetMap. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά το ερευνητικό σκάφος TUBITAK MARMARA, ενώ η Αθήνα έχει ήδη προβεί σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τις ελληνικές θέσεις.

Η διαγραφή από το MarineTraffic και η άμεση αντίδραση της Αθήνας

Η ελληνική διπλωματία και οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές αντέδρασαν ακαριαία στην πρόσφατη προσπάθεια της Άγκυρας να επιβάλει τετελεσμένα μέσω της αυθαίρετης ονοματοδοσίας θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και πιέσεις που ασκήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, η αυθαίρετη τουρκική ονομασία, η οποία συνδεόταν με το ανυπόστατο «θαλάσσιο πάρκο», εξαφανίστηκε οριστικά από τη γνωστή ναυτιλιακή πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.

Η εν λόγω ονομασία αφορούσε ένα «θαλάσσιο πάρκο» που, σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς, αποκόπτει το Καστελλόριζο από τα Δωδεκάνησα. Η αφαίρεση αυτή αποτελεί μια πρώτη ουσιαστική νίκη απέναντι στην προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και νομικών ερεισμάτων εκ του μηδενός, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα της άμεσης αντίδρασης της Αθήνας σε τέτοιου είδους προκλήσεις.

Η επιμονή της Άγκυρας στον ψηφιακό χάρτη του OpenStreetMap

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη στο MarineTraffic, η τουρκική πλευρά φαίνεται να επιμένει σταθερά στη στρατηγική της «γκρίζας» αποτύπωσης. Στην ανοιχτή πλατφόρμα χαρτογράφησης OpenStreetMap, η ονομασία του λεγόμενου θαλάσσιου πάρκου «Κας – Φετιγιέ» παραμένει ενεργή, προκαλώντας εύλογη ανησυχία και εγρήγορση στις ελληνικές αρχές. Η διατήρηση αυτής της ονομασίας στον ψηφιακό χάρτη υποδηλώνει τη συνέχιση των τουρκικών προκλήσεων στον ψηφιακό χώρο, με στόχο την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Εκτός από την ίδια την ονομασία, οι Τούρκοι έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν και τα όρια του ανυπόστατου αυτού «πάρκου» στον χάρτη του OpenStreetMap. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται σε μια συστηματική επέκταση της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο πεδίο των διπλωματικών διακοινώσεων ή των στρατιωτικών κινήσεων, αλλά επεκτείνεται συστηματικά και στον ψηφιακό χάρτη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο.

Η στοχευμένη επιλογή της γεωγραφικής ζώνης και οι τουρκικές επιδιώξεις

Η επιλογή της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης και η ονομασία «Κας» δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς η ονομασία αυτή αντιστοιχεί στην ιστορική περιοχή του Αντίφελου. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ακριτικό Καστελλόριζο και το ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης. Πρόκειται για μια απόλυτα στοχευμένη τουρκική επιλογή, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί συστηματικά να «εγκλωβίσει» το σύμπλεγμα της Μεγίστης, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή.

Μέσω αυτής της πρακτικής, η Τουρκία προσπαθεί να προβάλει δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές που επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η διατήρηση αυτών των τοπωνυμίων και των ορίων τους σε ψηφιακές πλατφόρμες παγκόσμιας χρήσης συνιστά μια σαφή εργαλειοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος αναθεωρητικών επιδιώξεων, με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων και την υπονόμευση της διεθνούς νομιμότητας.

Το αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας και η παρακολούθηση του ερευνητικού σκάφους

Στο πλαίσιο των άμεσων και συντονισμένων ενεργειών της, η Αθήνα προέβη σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με αυτό τον τρόπο, τονίστηκε με σαφήνεια η ελληνική θέση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια ώρα που διεξάγεται αυτός ο «πόλεμος των χαρτών» στον ψηφιακό χώρο, το ενδιαφέρον των ελληνικών αρχών παραμένει στραμμένο και στο ερευνητικό σκάφος TUBITAK MARMARA, το οποίο παρακολουθείται στενά. Η παρακολούθηση αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής εγρήγορσης της Ελλάδας απέναντι στις τουρκικές κινήσεις και ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Enikos