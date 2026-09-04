Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναχωρεί σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026, για τη Θεσσαλονίκη, όπου αύριο το βράδυ αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Οι εξαγγελίες, που φέρουν τον τίτλο «μέτρα για όλους», θα αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος και την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Ενίσχυση εισοδήματος και παρεμβάσεις για συνταξιούχους

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθεί η ενίσχυση των συνταξιούχων, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν ήδη από τη φετινή χρονιά. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή του να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, ενώ γενικότερα εξετάζεται και η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό αναμένεται τον Απρίλιο, με στόχο να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Ένας ακόμη έμμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης. Εξετάζεται η αύξηση αυτής της αξίας από τα 6 στα 10 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον στήριξη.

Μέτρα για οικογένειες, νέους και παιδιά

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις οικογένειες, τους νέους και τα παιδιά, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της οικογενειακής πολιτικής. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, μια ρύθμιση που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε χιλιάδες οικογένειες.

Επίσης, αναμένεται αύξηση του επιδόματος παιδιού, ένα μέτρο που θα ενισχύσει άμεσα τα εισοδήματα των οικογενειών με ανήλικα τέκνα. Παράλληλα, προβλέπεται διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αυτά θα «αγγίζουν» και τις νέες οικογένειες, προσφέροντας συγκεκριμένες διευκολύνσεις και ενισχύσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θα έχουν στο επίκεντρο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ομάδες που αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Στον πυρήνα του πακέτου που θα εξαγγελθεί βρίσκονται διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών, μια αλλαγή που έχει ζητηθεί επανειλημμένα.

Επιπλέον, αναμένεται η μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που θα προσφέρει σημαντική ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Επίσης, έχει «κλειδώσει» η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μια δέσμευση που θα ελαφρύνει το βάρος για πολλές επιχειρήσεις.

Τέλος, προβλέπεται «επιβράβευση» για τους συνεπείς φορολογούμενους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στα δημόσια έσοδα και ενθαρρύνοντας την ορθή φορολογική συμπεριφορά.

Αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο χρόνιο στεγαστικό πρόβλημα, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων, με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών.

Παράλληλα, φέρεται να έχει «κλειδώσει» ένα επιπλέον μέτρο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, το οποίο αφορά στη χορήγηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο για αγορά κατοικίας. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία, ειδικά για τις νέες οικογένειες.

Ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης και μέτρα έκπληξη

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Από τη μία, θα παρουσιάσει το πακέτο των μόνιμων μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027. Από την άλλη, θα αναπτύξει τον οδικό χάρτη ως το 2030, το κυβερνητικό πρόγραμμα δηλαδή για την επόμενη τετραετία, το οποίο θα συνιστά μια «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έχει στις βαλίτσες του και μέτρα-έκπληξη, τα οποία τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος και ο στενός κύκλος των συνεργατών του. Αυτά τα μέτρα αναμένεται να «αγγίζουν» ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες αλλά και νέες οικογένειες, ενώ δεν αποκλείεται να αφορούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι κάθε δέσμευση και κάθε μέτρο θα συνοδεύεται με αριθμούς, τονίζοντας ότι «θα είναι όλα απόλυτα κοστολογημένα, θα είναι μόνιμα μέτρα, και θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το 2027 και στο εξής». Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και μέτρα χωρίς οικονομικό κόστος, που όμως θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit