Μειώνεται η διαφορά Λούλα - Μπολσονάρου στη Βραζιλία ενόψει εκλογών

Νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha στη Βραζιλία φέρνει τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα σε απόσταση αναπνοής από τον γερουσιαστή της Δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, καταγράφει σημαντική μείωση της διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων, υποδεικνύοντας μια πιο αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η εικόνα στον ενδεχόμενο δεύτερο γύρο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης του Datafolha, σε ένα σενάριο δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα προηγείται με ποσοστό 46% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ακολουθεί με 44%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων διαμορφώνεται πλέον στις δύο μονάδες. Αυτό αποτελεί μείωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του ίδιου ινστιτούτου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Αυγούστου. Τότε, ο Λούλα συγκέντρωνε το 47% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο Μπολσονάρου βρισκόταν στο 43%, με τη διαφορά να ανέρχεται στις τέσσερις μονάδες.

Τα ποσοστά στον πρώτο γύρο των εκλογών

Όσον αφορά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, η δημοσκόπηση του Datafolha δείχνει τον κεντροαριστερό αρχηγό του κράτους, Λούλα, να προηγείται με το 38% των προθέσεων ψήφου. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου καταγράφει ποσοστό 33%.

Ακολουθούν άλλοι υποψήφιοι, με τον Αουγκούστου Κούρι να συγκεντρώνει 8% και τον Χονάλντου Καγιάντου 4%. Στα χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται ο Ρενάν Σάντος με 3%, ο Ζέμα με 2%, καθώς και οι Σαμάρα και Έντμιλσον Κόστα με 1% ο καθένας. Το ποσοστό των Νούλων/Αναποφάσιστων ανέρχεται στο 9%.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όπου ο πρόεδρος Λούλα συγκέντρωνε 39% των προθέσεων ψήφου, παρατηρείται μια μικρή πτώση της τάξης της μίας μονάδας, ενώ ο γερουσιαστής Μπολσονάρου διατηρεί σταθερό το ποσοστό του στο 33%.

Ευρύτερη δημοσκοπική εικόνα και ποσοστά απόρριψης

Η τάση μείωσης του προβαδίσματος του προέδρου Λούλα επιβεβαιώνεται και από άλλες δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, έρευνες των ινστιτούτων Quaest και AtlasIntel/Bloomberg έχουν επίσης υποδείξει ότι το προβάδισμα του Λούλα έναντι του αντιπάλου του μειώνεται.

Επιπλέον, η δημοσκόπηση του Datafolha παρέχει στοιχεία και για τα ποσοστά απόρριψης των υποψηφίων. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου καταγράφει ποσοστό απόρριψης 47%, ενώ ο Λούλα συγκεντρώνει ποσοστό απόρριψης 45%.

Με πληροφορίες από: Enikos