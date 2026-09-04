Ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με πακέτο 2 δισ. ευρώ: Στοχεύει σε κοινωνικές ομάδες και συγκρούεται με την αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση, φέροντας ένα πακέτο μέτρων που εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027. Η παρουσία του στη φετινή ΔΕΘ χαρακτηρίζεται από έναν σαφώς εντονότερο προεκλογικό χαρακτήρα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα με τις οικονομικές εξαγγελίες, ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει ένα πολιτικό αφήγημα που θα εκτείνεται μέχρι την «Ελλάδα του 2030».

Η στρατηγική του Μαξίμου και οι στόχοι

Η αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία πλευρά, θα περιλαμβάνει αυξήσεις εισοδημάτων και φορολογικές ελαφρύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη. Από την άλλη πλευρά, θα επιχειρηθεί μια πολιτική σύγκριση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας κυρίως σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ημέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει τη δική της πρόταση ως δημοσιονομικά ασφαλή και εφαρμόσιμη, σε αντίθεση με όσα χαρακτηρίζει ως «ανέξοδες» ή ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Πίσω από τους αριθμούς και τις εξαγγελίες, διακρίνεται μια σαφής εκλογική χαρτογράφηση. Το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει να επαναπροσεγγίσει κοινωνικές ομάδες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκαν ή πέρασαν στην γκρίζα ζώνη της αποχής και των αναποφάσιστων. Αυτή η προσπάθεια λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πίεση τόσο από τα δεξιά όσο και από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς.

Ενισχύσεις για τους μισθωτούς

Ένας από τους κυριότερους αποδέκτες των μέτρων είναι οι μισθωτοί. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προαναγγείλει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 960-970 ευρώ το 2027. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για να ξεπεράσει ή να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Εκτός από την αύξηση του κατώτατου μισθού, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η πρόταση αφορά μείωση κατά μισή μονάδα, η οποία θα είναι υπέρ των εργαζομένων. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ακροατήριο για την κυβέρνηση αποτελεί η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτές τις κατηγορίες, εξετάζονται διάφορες ελαφρύνσεις. Μία από αυτές είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που αναμένεται να προσφέρει άμεση οικονομική ανάσα.

Επιπλέον, συζητούνται ελαφρύνσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, ειδικά για τους κλάδους εκείνους που επιδεικνύουν υψηλή φορολογική συμμόρφωση. Στα σχέδια περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές οι κινήσεις αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ανακούφιση των φορολογικών βαρών.

Η στήριξη των συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι αποτελούν μια τρίτη κρίσιμη κατηγορία για την κυβερνητική πολιτική, καθώς παραδοσιακά συνιστούν μία από τις ισχυρότερες εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από τις αυξήσεις που αναμένονται το 2027, συζητείται και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων.

Επιπρόσθετα, εξετάζεται μια σημαντική αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Το ποσό των 300 ευρώ, που δίνεται σήμερα, μπορεί να ξεπεράσει τα 400 ευρώ και να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Παράλληλα, συζητείται και η διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων αυτής της ενίσχυσης, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση.

Το μήνυμα στους συνεπείς φορολογουμένους και οι αγρότες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους συνεπείς φορολογουμένους. Η κυβέρνηση επιθυμεί να εκπέμψει το μήνυμα ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων, η οποία προκύπτει και από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, πρέπει πλέον να επιστρέψει με κάποιον τρόπο σε όσους πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Αυτό σηματοδοτεί μια προσπάθεια επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας.

Τέλος, η κυβέρνηση περιλαμβάνει στους αποδέκτες των μέτρων και τους αγρότες, αναγνωρίζοντας τη σημασία του αγροτικού τομέα. Η προσέγγιση αυτών των ομάδων αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Μαξίμου για την επανασύνδεση με το εκλογικό σώμα και την αντιμετώπιση της πίεσης που δέχεται από διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki