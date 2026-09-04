Η παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί ενόψει εκλογών

Το διήμερο που ξεκινάει αύριο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό συνιστά ένα από τα κρισιμότερα στοιχήματα. Η παρουσία του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είναι η τελευταία πριν τις εκλογές που θα γίνουν στα τέλη της άνοιξης και από τις εξαγγελίες που θα κάνει. Αυτές οι εξαγγελίες αφορούν τις βασικές πτυχές της κυβερνητικής πρότασης με την οποία η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών.

Οι εξαγγελίες και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Μέσα από τις επερχόμενες ανακοινώσεις, θα φανούν σε σημαντικό βαθμό τα περιθώρια για βελτίωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, θα αξιολογηθεί το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το κόμμα να προσβλέπει σε νέα αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα πείσει τους πολίτες, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη τετραετία. Οι εξαγγελίες αυτές αποτελούν τον πυρήνα της προεκλογικής στρατηγικής.

Η δύσκολη συγκυρία και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων

Η συγκυρία χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς καταγράφεται κόπωση του εκλογικού σώματος μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Επιπλέον, υπάρχει σταθερή δυσαρέσκεια σε ένα σημαντικό κομμάτι των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν μετά τις Ευρωεκλογές.

Βασική πηγή απογοήτευσης αποτελεί η ακρίβεια, η οποία, παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά. Με φόντο το υπό ίδρυση κόμμα υπό τον Αντ. Σαμαρά, η προσέγγιση των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία περιόδευσαν όλη την εβδομάδα πολυπληθή κυβερνητικά κλιμάκια.

Οι προσδοκίες του Μεγάρου Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο, ευελπιστούν ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, ακριβώς επειδή θα αφορούν μία πολύ μεγάλη «περίμετρο» πολιτών, θα προσδώσουν δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Η προσδοκία είναι ότι αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν σε αύξηση, κατά περίπου δύο μονάδες, στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Επιπρόσθετα, η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω από τις αρχές του χρόνου, όταν θ’ αρχίσουν σταδιακά να φαίνονται οι αυξήσεις στα οικονομικά των νοικοκυριών.

Το «πακέτο» παροχών και ο οδικός χάρτης

Το «πακέτο» των παροχών έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί, αν και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και κάποιες εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Όπως ενίοτε συμβαίνει, μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται και αφαιρούνται κάποια από το «καλάθι» των μέτρων. Φέτος, το ύψος των παροχών θα είναι σημαντικό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δώσει περισσότερα σε περισσότερους, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει η παρουσίαση του οδικού χάρτη έως το 2030. Ο κ. Μητσοτάκης θα χαρακτηρίσει αυτόν τον οδικό χάρτη ως νέα Συμφωνία με τους πολίτες για την επόμενη τετραετία, σύμφωνα με συνεργάτες.

Επικοινωνιακή στρατηγική και απουσία ανασχηματισμού

Με μάλλον δεδομένο ότι στα σχέδια του πρωθυπουργού δεν βρίσκεται ένας νέος ανασχηματισμός, παρά μόνο μεμονωμένες διορθώσεις αν απαιτηθεί, ο σχεδιασμός του κυβερνητικού επιτελείου είναι να επικοινωνηθούν τα μέτρα που θα εξαγγελθούν σε όλη την επικράτεια τους επόμενους μήνες.

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα εστιάσει στην ανάδειξη των ωφελειών των μέτρων για τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis