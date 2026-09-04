Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο περιορισμό των επιστολικών ψήφων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ξανά χθες Πέμπτη από το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο να της επιτρέψει να εφαρμόσει ένα προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα. Στόχος του διατάγματος είναι ο πολύ πιο αυστηρός έλεγχος των επιστολικών ψήφων, ενόψει των κρίσιμων εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας που θα διεξαχθούν σε δύο μήνες. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ καταγγέλλει συχνά τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε διάφορες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε βασικό λόγο της ήττας του το 2020.

Η αμφισβήτηση της επιστολικής ψήφου από τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επιστολική ψηφοφορία, την οποία θεωρεί παράγοντα της ήττας του στις προεδρικές εκλογές του 2020. Ο ίδιος υποστηρίζει πως αυτή η δυνατότητα, που παρέχεται σε διάφορες πολιτείες, είναι ανάμεσα στους βασικούς λόγους που έχασε από τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να μην αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Η προσφυγή της κυβέρνησής του στο Ανώτατο Δικαστήριο επαναφέρει το ζήτημα των επιστολικών ψήφων στο προσκήνιο, λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πάγια θέση του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου της διαδικασίας.

Το εκτελεστικό διάταγμα και οι προβλέψεις του

Το εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο ζητείται να εφαρμοστεί, υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ την 31η Μαρτίου. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στον πολύ πιο αυστηρό έλεγχο των επιστολικών ψήφων, έχει ήδη προσβληθεί δικαστικά από ομάδα πολιτειών. Οι πολιτείες αυτές βρίσκονται υπό δημοκρατική διοίκηση και αμφισβητούν τη νομιμότητα του διατάγματος.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του διατάγματος, οι υπηρεσίες μετανάστευσης και κοινωνικής ασφάλισης θα αναλάβουν την κατάρτιση ενός ομοσπονδιακού καταλόγου. Σε αυτόν τον κατάλογο θα περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, τα αμερικανικά ταχυδρομεία δεν θα παραδίδουν ψηφοδέλτια σε πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, παρά μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ομοσπονδιακό κατάλογο.

Η πορεία της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο

Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο τα συντηρητικά μέλη διαθέτουν καθαρή πλειοψηγία, είχε ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα. Την 24η Αυγούστου, το δικαστήριο είχε προσφέρει μια προσωρινή επιτυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, επιτρέποντας την εφαρμογή του μέτρου μέχρι νεοτέρας. Η συντηρητική πλειοψηγία του κορυφαίου δικαστικού θεσμού των ΗΠΑ είχε κρίνει τότε ότι η αναστολή της ισχύος του διατάγματος από ομοσπονδιακό δικαστήριο ήταν πρόωρη.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο σκεπτικό ότι τα αμερικανικά ταχυδρομεία δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιήσει τους κανόνες για την εφαρμογή του κειμένου. Η προσωρινή αυτή νίκη έδειχνε μια αρχική τάση του Ανώτατου Δικαστηρίου να υποστηρίξει την εφαρμογή του διατάγματος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Νέα αναστολή και η τρέχουσα προσφυγή

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε λίγες ημέρες αργότερα. Την 27η Αυγούστου, το ίδιο δικαστήριο ανέστειλε εκ νέου το διάταγμα, αφού οι κανόνες για την εφαρμογή του είχαν δημοσιοποιηθεί στο μεταξύ. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε ένα νέο δεδομένο στην υπόθεση, αναστέλλοντας την άμεση εφαρμογή των αυστηρότερων ελέγχων.

Η νέα προσφυγή που κατέθεσε η κυβέρνηση Τραμπ την Πέμπτη επαναφέρει το ζήτημα ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση επί της ουσίας της διαφοράς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις.

Πολιτικές επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η προσπάθεια για αυστηρότερους ελέγχους στις επιστολικές ψήφους πραγματοποιείται δύο μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Οι εκλογές αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τον πολιτικό χάρτη των ΗΠΑ.

Στο πολιτικό παρασκήνιο, η αντιδημοτικότητα του πρώην προέδρου Τραμπ αγγίζει επίπεδα ρεκόρ. Αυτό προκαλεί ανησυχία στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι φοβούνται ότι η κατάσταση αυτή θα τους κοστίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπάρχει επίσης ανησυχία ότι μπορεί να χάσουν την πλειοψηφία και στη Γερουσία, στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos