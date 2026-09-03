Η ΟΝΝΕΔ σχολιάζει τον Αλέξη Τσίπρα με ταινία μικρού μήκους: «Τσάμπα το rebranding»

Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, ΟΝΝΕΔ, προχώρησε στην παραγωγή και ανάρτηση μιας ταινίας μικρού μήκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση αντίδραση στις πρόσφατες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Το βίντεο φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα», σχολιάζοντας την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο και το νέο του εγχείρημα.

Ο τίτλος και η κυκλοφορία της ταινίας

Η ΟΝΝΕΔ, ως νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, επέλεξε να χρησιμοποιήσει το χιούμορ και τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους για να σχολιάσει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Το βίντεο που δημιούργησε έχει τον τίτλο «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα». Η ταινία αυτή ανήρτηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας την προσοχή του κοινού.

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της ΟΝΝΕΔ, ο βασικός σκοπός της παραγωγής αυτού του βίντεο ήταν να σχολιαστεί η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο. Επιπλέον, η ταινία αποτελεί μια κριτική τοποθέτηση απέναντι στο νέο εγχείρημα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, εστιάζοντας στην επικοινωνιακή του προσέγγιση.

Η άμεση αντίδραση της ΟΝΝΕΔ

Η παραγωγή της συγκεκριμένης ταινίας μικρού μήκους χαρακτηρίστηκε από την ιδιαίτερη ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε. Η ΟΝΝΕΔ αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο μόλις ένα 24ωρο μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Η εν λόγω παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του νέου του κόμματος.

Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να εκφράσει άμεσα την άποψή της απέναντι στις εξαγγελίες που έγιναν. Η γρήγορη αυτή παραγωγή και κυκλοφορία της ταινίας αναδεικνύει την πρόθεση της ΟΝΝΕΔ για έναν άμεσο και καίριο σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων και των προτάσεων που τέθηκαν στο τραπέζι.

Κριτική στο «rebranding» και την πολιτική ουσία

Ένα κεντρικό σημείο της κριτικής που διατυπώνει η ΟΝΝΕΔ μέσω της ταινίας της είναι ότι το «πολυδιαφημισμένο rebranding» του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να επικεντρώνεται περισσότερο στην εικόνα. Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η πολιτική ουσία των προτάσεων παραμένει αμετάβλητη, παρά τις προσπάθειες για αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης. Αυτή η θέση εκφράζεται με σαφήνεια μέσα από το περιεχόμενο του βίντεο.

Η ΟΝΝΕΔ τονίζει πως, παρόλο που μπορεί να υπήρξαν αλλαγές στο περιτύλιγμα, στα βίντεο και στην επικοινωνιακή προσέγγιση, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τη «γαλάζια νεολαία», αποτελεί τον πυρήνα του μηνύματος που επιθυμεί να μεταδώσει η ταινία, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα του rebranding σε επίπεδο πολιτικών θέσεων.

Η σύγκριση με το 2015 και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

Ένας από τους βασικούς άξονες της κριτικής της ΟΝΝΕΔ είναι η άμεση σύγκριση των σημερινών εξαγγελιών με γεγονότα του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε έντονα το 2015. Εκείνη την περίοδο, όπως αναφέρει η ΟΝΝΕΔ, είχαν δοθεί υποσχέσεις οι οποίες τελικά έμειναν ανεκπλήρωτες, δημιουργώντας ένα αίσθημα απογοήτευσης.

Οι ίδιες υποσχέσεις που είχαν διατυπωθεί το 2015 και δεν είχαν υλοποιηθεί, αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την ΟΝΝΕΔ. Αυτή η επίκληση στο παρελθόν ενισχύει το επιχείρημα της νεολαίας ότι η πολιτική ουσία δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, παρά τις νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και το «rebranding».

Το μήνυμα της ταινίας και το πολιτικό περιεχόμενο

Το κεντρικό και συνοπτικό μήνυμα που μεταφέρει η ταινία μικρού μήκους της ΟΝΝΕΔ εκφράζεται με τη φράση «Τσάμπα το rebranding». Αυτό το μήνυμα έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την άποψη της ΟΝΝΕΔ ότι οι όποιες αλλαγές επιχειρούνται είναι επιφανειακές και δεν αγγίζουν τον πυρήνα των πολιτικών θέσεων. Η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι, παρά τις προσπάθειες για μια νέα εικόνα, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει ουσιαστικά το ίδιο.

Η ΟΝΝΕΔ καταλήγει στην εκτίμηση ότι για τη «γαλάζια νεολαία», το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο και αναγνωρίσιμο. Αυτό το συμπέρασμα δικαιολογεί πλήρως το μήνυμα της ταινίας, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες για αλλαγή εικόνας δεν έχουν το επιθυμητό αντίκρισμα στην ουσία των πολιτικών προτάσεων που παρουσιάζονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis