Νίκος Ανδρουλάκης: «Τώρα ΠΑΣΟΚ – Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, την προετοιμάζουμε με ανθρωπιά και ήθος»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε επετειακή ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, την 3η Σεπτεμβρίου 1974. Κατά την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης διακήρυξε ότι «το ξεκίνημα της νίκης έγινε εδώ» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως αυτό θα εξελιχθεί σε «ένα μεγάλο, ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Η επετειακή συγκέντρωση στο Ηράκλειο

Η μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για την 52η επέτειο της ίδρυσής του. Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου, οπαδών και φίλων του ΠΑΣΟΚ από όλη την Κρήτη, δημιουργώντας ατμόσφαιρα προεκλογικής συγκέντρωσης. Παρόντες ήταν επίσης όλοι οι βουλευτές, ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως με καθημερινό αγώνα και πίστη στις δυνάμεις του κόμματος, το ξεκίνημα αυτό θα οδηγήσει σε μια πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη.

Η ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε ειδική αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Χαρακτήρισε την Κρήτη ως τη γενέτειρα του Ελευθέριου Βενιζέλου και των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Κρήτη «αγκάλιασε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή του 1981», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Το πολιτικό δίλημμα και η κριτική στη Νέα Δημοκρατία

Θέτοντας το πολιτικό δίλημμα των επικείμενων εθνικών εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε: «Θα μείνουμε θεατές των εξελίξεων; Ή θα πάρουμε ξανά το μέλλον στα χέρια μας;». Απάντησε ότι «η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία» και «δεν αντέχει άλλη μια θητεία Νέας Δημοκρατίας, όπου τα κέρδη των λίγων θα ανεβαίνουν, αλλά ο μισθός θα τελειώνει στις 20 του μήνα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε σκληρά την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας» και «βαθύ κράτος». Δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμβιβάζεται με αυτή τη στασιμότητα και με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών, υπογραμμίζοντας ότι «τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Γιατί εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε».

Το όραμα για ένα «άλλο κράτος» και οι προγραμματικές προτάσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «θέλει και μπορεί» να φέρει την αλλαγή, ερχόμενο «με πρόγραμμα, με σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις» και «με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τις εφαρμόσουν». Υπογράμμισε δε, ότι όλα αυτά γίνονται «πάνω απ’ όλα: με πολιτική αυτονομία».

Συμπλήρωσε εμφατικά πως «όταν λέμε ‘Τώρα ΠΑΣΟΚ’ δεν είναι ένα σύνθημα, αλλά συγκεκριμένες αλλαγές στη ζωή συγκεκριμένων ανθρώπων». Επισήμανε ότι «Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει και ένα άλλο κράτος», αναλύοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «εμείς δεν μιλάμε για μια αφηρημένη πολιτική αλλαγή. Είναι το πρόγραμμά μας. Γιατί η αγανάκτηση από μόνη της δεν λύνει προβλήματα» και πρόσθεσε ότι «οι καλές προθέσεις δεν αρκούν όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων». Ζήτησε επίσης «κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» στα εθνικά θέματα και κυρώσεις.

Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ: Ήθος και Δικαιοσύνη

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε το ήθος ως το σημαντικότερο στοιχείο της πολιτικής αλλαγής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Η πολιτική αλλαγή με τον ΠΑΣΟΚ έχει ήθος. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μας». Σχετικά με τη Δικαιοσύνη, δήλωσε ότι «για εμάς η Δικαιοσύνη δεν είναι μηχανισμός που θα ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Οι θεσμοί δεν είναι».

Τέλος, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως «το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία».

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr