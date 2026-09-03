Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια των 27 χωρών, πρέπει να γίνει μία

Την ανάγκη για μια Ευρώπη που θα εγκαταλείψει την αδράνεια, θα επιταχύνει τις αποφάσεις της και θα αποκτήσει σαφή στρατηγική κατεύθυνση ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον καθηγητή παγκόσμιας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Peter Frankopan, στο πλαίσιο του 6ου «Thessaloniki Metropolitan Summit».

Η ανάγκη για ενιαία Ευρώπη και στρατηγική κατεύθυνση

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη θέση ότι η Ευρώπη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να λειτουργεί ως ένα σύνολο 27 χωρών, αλλά πρέπει να γίνει μία. Αυτή η δήλωση αποτελεί βασικό άξονα της παρέμβασής του, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για ενότητα και συντονισμό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία είχε ως θέμα «Europe’s imperative vision for a new growth leap», βρέθηκαν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας νέας αναπτυξιακής δυναμικής στην Ευρώπη. Ο υπουργός τόνισε ότι η ήπειρος βρίσκεται σε μια περίοδο όπου η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί και ο διεθνής ανταγωνισμός περιορίζουν σημαντικά τις προοπτικές της.

Η σύγχρονη πολιτική ηγεσία και η διπλή αποστολή των κυβερνήσεων

Βασικός άξονας των παρεμβάσεων του κ. Πιερρακάκη ήταν ότι η ηγεσία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στη διαχείριση γνωστών προβλημάτων. Επίσης, δεν μπορεί να εξαντλείται σε βαρύγδουπες διακηρύξεις που δεν έχουν αντίκρισμα στην πράξη. Αντιθέτως, οφείλει να συνδυάζει τη στρατηγική αντίληψη με την ταχύτητα, καθώς και την πολιτική βούληση με την πρακτική εφαρμογή.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία της γνώσης του παρελθόντος σε συνδυασμό με την ικανότητα προσαρμογής σε ένα μέλλον που επιταχύνεται. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «το μέλλον επιταχύνεται και έρχεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν», γεγονός που απαιτεί από τις κυβερνήσεις να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τα συσσωρευμένα προβλήματα και τις προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

Ταχύτητα και ευελιξία στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι έχουν μια διπλή αποστολή. Από τη μία πλευρά, πρέπει να επιλύουν τις εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί και είναι ήδη γνωστές. Από την άλλη, οφείλουν να διαθέτουν την αναγκαία ευελιξία, ώστε να αντιδρούν γρήγορα σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

«Πρέπει να λύνεις τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και είναι προφανή, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να είσαι αρκετά ευέλικτος, ώστε να απαντάς έξυπνα και αποτελεσματικά σε όσα δεν γνωρίζεις ή, ακόμη καλύτερα, σε όσα δεν γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τον υπουργό, αυτή είναι η βασική δοκιμασία της σύγχρονης πολιτικής ηγεσίας: να μη θυσιάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στην καθημερινή διαχείριση, αλλά και να μη χάνει την επαφή με τις απρόβλεπτες εξελίξεις.

Απρόβλεπτες εξελίξεις και το παράδειγμα της Ελλάδας

Οι απρόβλεπτες εξελίξεις μπορούν να μεταβάλουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το οικονομικό, τεχνολογικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό καθιστά την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα κρίσιμες για την αποτελεσματική διακυβέρνηση και την πρόοδο.

Η εμπειρία της Ελλάδας, όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, καταδεικνύει ότι οι μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν για χρόνια μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός αναπτυξιακός καταλύτης. Αυτό συμβαίνει όταν τελικά υλοποιούνται με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας ένα παράδειγμα για το πώς η αποφασιστικότητα μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki