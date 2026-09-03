Ο Γιώργης Κάντρης τραγούδησε τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο

Ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Γιώργης Κάντρης τραγούδησε τον ιστορικό ύμνο του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του κόμματος στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην πλατεία Ελευθερίας, διοργανώθηκε για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ο Κάντρης ανέβηκε στη σκηνή λίγο πριν την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, προσδίδοντας μια ξεχωριστή μουσική νότα στην εκδήλωση.

Ο Γιώργης Κάντρης στην πλατεία Ελευθερίας

Ο Κρητικός καλλιτέχνης Γιώργης Κάντρης βρέθηκε στη σκηνή της μεγάλης εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Η παρουσία του εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, προσφέροντας ένα σημαντικό μουσικό μέρος στην επετειακή αυτή συνάντηση. Η επιλογή του καλλιτέχνη να συμμετάσχει στην εκδήλωση προσέθεσε ένα τοπικό και παραδοσιακό στοιχείο στον εορτασμό.

Ο Γιώργης Κάντρης, γνωστός για την καλλιτεχνική του πορεία και την προσφορά του στη μουσική, ανέλαβε να δώσει το δικό του μουσικό χρώμα στη βραδιά. Η εμφάνισή του αποτέλεσε την τελευταία μουσική «πινελιά» πριν το ενδιαφέρον του κοινού στραφεί στην κεντρική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προετοιμάζοντας το κλίμα για την πολιτική τοποθέτηση.

Η ερμηνεία του ιστορικού ύμνου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σκηνή, ο Γιώργης Κάντρης ερμήνευσε τον ιστορικό ύμνο του ΠΑΣΟΚ. Οι γνώριμες νότες του ύμνου ακούστηκαν στην πλατεία Ελευθερίας, γεμίζοντας τον χώρο με τους ήχους που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την πορεία του κόμματος. Η ερμηνεία του Κάντρη προσέλκυσε την προσοχή των παρευρισκομένων, οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Η επιλογή του ύμνου συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την ιδεολογική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, σηματοδοτώντας την επετειακή φύση της εκδήλωσης. Η ερμηνεία του Κρητικού καλλιτέχνη προσέθεσε έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας τις ρίζες του κινήματος.

Ο εορτασμός των 52 χρόνων

Η εκδήλωση στο Ηράκλειο είχε έναν σαφή επετειακό χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του κόμματος, το οποίο γιορτάστηκε με την παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη και πλήθους κόσμου που συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η πλατεία Ελευθερίας αποτέλεσε τον χώρο υποδοχής αυτής της μεγάλης συγκέντρωσης, όπου μέλη και φίλοι του κόμματος βρέθηκαν για να τιμήσουν την επέτειο. Η μουσική συμβολή του Γιώργη Κάντρη αποτέλεσε μέρος του προγράμματος, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός εορταστικού κλίματος πριν από την κεντρική πολιτική ομιλία.

Πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Γιώργης Κάντρης τραγούδησε τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβει στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία του. Αυτή η χρονική τοποθέτηση της μουσικής παρέμβασης λειτούργησε ως προοίμιο για την κεντρική πολιτική τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος, προετοιμάζοντας το κοινό για τα μηνύματα που θα ακολουθούσαν.

Η παρουσία του Κρητικού καλλιτέχνη στη σκηνή πριν την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη υπογράμμισε τον εορταστικό και επετειακό χαρακτήρα της συγκέντρωσης. Η μουσική του συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος ενότητας και αναφοράς στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν την πολιτική ανάλυση και τις θέσεις που επρόκειτο να παρουσιαστούν από τον πρόεδρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki