Η Αλεξάνδρα Σδούκου επέκρινε την ΕΛ.Α.Σ. για τις αναδιπλώσεις στις εξαγγελίες

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, επέκρινε έντονα την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) και τον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της, Γιώργο Παππά, αναφορικά με τις αναδιπλώσεις στις εξαγγελίες τους. Η κριτική της κ. Σδούκου εστιάστηκε κυρίως στην «Πατριωτική Εισφορά» και την καταγραφή κοσμημάτων, καθώς και σε άλλες πτυχές του οικονομικού προγράμματος που παρουσιάστηκε μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. «παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα», προσθέτοντας χαρακτηριστικά «Καλά ξεμπερδέματα».

Οι αναδιπλώσεις για την «Πατριωτική Εισφορά» και τα κοσμήματα

Η κριτική της Αλεξάνδρας Σδούκου ξεκίνησε με αφορμή τις δηλώσεις του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά. Ο κ. Παππάς είχε αρχικά αναφέρει ότι η προτεινόμενη «Πατριωτική Εισφορά» θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς είχε δηλώσει ότι η εισφορά θα μπορούσε να αφορά ακόμα και κοσμήματα που κάποιος διατηρεί στο σπίτι του ή σε μια θυρίδα. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος προέβη σε αναδίπλωση, διαψεύδοντας όσα είχε πει νωρίτερα σχετικά με την καταγραφή και συμπερίληψη κοσμημάτων στην «Πατριωτική Εισφορά». Αυτή η γρήγορη ανασκευή αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία της επίθεσης της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ανασκευές για τις 50.000 νέες κατοικίες

Ένα επιπλέον σημείο κριτικής από την Αλεξάνδρα Σδούκου αφορούσε την εξαγγελία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη δημιουργία 50.000 νέων κατοικιών. Η συγκεκριμένη εξαγγελία είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. άρχισαν να ανασκευάζουν αυτή την αρχική υπόσχεση. Αντί για την κατασκευή νέων κατοικιών, οι δηλώσεις τους πλέον αναφέρονται σε ανακαινίσεις υφιστάμενων οικιών, γεγονός που η κ. Σδούκου ανέδειξε ως παράδειγμα αναδίπλωσης.

Τα «Τσιπρικά μαθηματικά» για τη φοιτητική ενίσχυση

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε και στο θέμα της φοιτητικής ενίσχυσης, σχολιάζοντας την προσέγγιση της ΕΛ.Α.Σ. για το κόστος της. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είχε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ενίσχυσης 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ επί δέκα μήνες, με το ετήσιο κόστος να ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, κ. Παππάς, προσπάθησε να πείσει ότι το συνολικό κόστος για την τετραετία δεν θα έφτανε το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή το γινόμενο του ετήσιου κόστους επί τέσσερα έτη, αλλά θα παρέμενε αθροιστικά στα 400 εκατομμύρια. Η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτήρισε αυτή την αριθμητική προσέγγιση ως «Τσιπρικά μαθηματικά», υπογραμμίζοντας την ασυνέπεια των υπολογισμών.

Η υστέρηση εσόδων της «Πατριωτικής Εισφοράς»

Στο πλαίσιο της ανάλυσης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έθιξε και το ζήτημα της χρηματοδότησης των εξαγγελιών. Η «Πατριωτική Εισφορά» υποτίθεται ότι θα αποτελούσε την πηγή εσόδων για την κάλυψη των προτεινόμενων παροχών.

Ωστόσο, η κ. Σδούκου επεσήμανε μια «μικρή» υστέρηση στα έσοδα που αναμένονται από την «Πατριωτική Εισφορά» σε σχέση με τα προβλεπόμενα έξοδα. Συγκεκριμένα, η υστέρηση αυτή ανέρχεται στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του προγράμματος.

Η ελληνική κοινωνία δεν θα δεχθεί «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ολοκλήρωσε την κριτική της τονίζοντας την πεποίθησή της ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την απόρριψη παρόμοιων προγραμμάτων που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν και δεν ευοδώθηκαν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αντιλαμβάνονται την αρνητική διάθεση της κοινωνίας απέναντι σε τέτοιες προτάσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως δήλωσε, «παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα», προσπαθώντας να μαζέψουν τα «ασυμμάζευτα» μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit