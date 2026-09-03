Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα που δεν απειλεί κανέναν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μήνυμα για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι η πατρίδα μας αποτελεί μία ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Ωστόσο, διαμήνυσε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση και τη συνολική της άμυνα.

Το ηχηρό αυτό μήνυμα απεστάλη προς την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή και τα θαλάσσια πάρκα που η Τουρκία επιθυμεί να ορίσει. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση αυτή κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διαφυλάξει την κυριαρχία και την ασφάλειά της.

Κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο

Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η τήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν απαράβατη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι βασικός όρος συμμετοχής στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η προϋπόθεση, όπως εξήγησε, προβλέπεται ρητά από μία σειρά αποφάσεων του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των κανόνων.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και οι προϋποθέσεις

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν είναι νοητό να υπάρχει μία ενεργή απειλή πολέμου και ταυτόχρονη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα, η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία η Ελλάδα επιθυμεί να ενισχύσει, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας είναι, άλλωστε, προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, προβλέπεται από μία σειρά αποφάσεων του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθιστώντας σαφείς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στις 18:00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ανδρών διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, σε ένα κλίμα ανταλλαγής απόψεων και συντονισμού.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών κορυφής, με κύριο στόχο τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του οργανισμού. Μετά το πέρας της κατ' ιδίαν συζήτησης, ακολούθησαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός διατύπωσε τις θέσεις της Ελλάδας αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, Ieidiseis