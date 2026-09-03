Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε νέο σποτ για τα κόκκινα δάνεια με Παππά και Δούρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει τη νέα επικοινωνιακή του καμπάνια, εστιάζοντας στο ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Το κόμμα παρουσίασε το δεύτερο σποτ της καμπάνιας, το οποίο φέρει το σύνθημα «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η Αριστερά που ελευθερώνει». Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του κόμματος να αναδείξει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση ενός σημαντικού κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος.

Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ

Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικεντρώνεται στα θέματα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, παρουσιάζοντας το δεύτερο μέρος της καμπάνιας του. Το κεντρικό σύνθημα που συνοδεύει αυτή την προσπάθεια είναι «Η πολιτική που χρειάζεσαι, η Αριστερά που ελευθερώνει». Μέσω αυτού του νέου βίντεο, το κόμμα επιδιώκει να επικοινωνήσει τις θέσεις του σε ένα ευρύ κοινό, τονίζοντας την κοινωνική του διάσταση.

Η επιλογή του ιδιωτικού χρέους ως βασικού θέματος υπογραμμίζει την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να θέσει στην πολιτική ατζέντα ζητήματα που αφορούν μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Η καμπάνια αποτελεί συνέχεια προηγούμενων επικοινωνιακών κινήσεων, διατηρώντας μια σταθερή γραμμή στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων του κόμματος.

Τα πρόσωπα του σποτ και οι παραπολιτικές διαστάσεις

Στο νέο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρωταγωνιστούν δύο κεντρικά στελέχη του κόμματος, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει να αναλύσει την πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και τους στόχους της. Η παρουσία της Ρένας Δούρου συμπληρώνει την εικόνα του σποτ, ενισχύοντας το μήνυμα που θέλει να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αξιοσημείωτη είναι, ωστόσο, η απουσία του Παύλου Πολάκη από το συγκεκριμένο επικοινωνιακό υλικό. Η σύνθεση των προσώπων σε κάθε δημόσια εμφάνιση και επικοινωνιακή κίνηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσδίδοντας παραπολιτική σημασία στις επιλογές αυτές. Η απουσία του δεν μπορεί να ερμηνευθεί από μόνη της ως ένδειξη κάποιας πολιτικής επιλογής ή εξέλιξης, αλλά καταγράφεται ως ένα στοιχείο που σχολιάζεται.

Η πρόταση νόμου για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην ουσία της νέας καμπάνιας βρίσκεται η πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις αρχές της εβδομάδας. Η κεντρική ιδέα της πρότασης αφορά την αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αυτή προβλέπεται να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ενός δημόσιου μηχανισμού, ο οποίος θα έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Σύμφωνα με τις θέσεις του κόμματος, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εξαγορά κόκκινων δανείων. Η εξαγορά αυτή θα γίνεται στην τιμή στην οποία τα δάνεια αποκτήθηκαν από τα funds. Στη συνέχεια, η Τράπεζα θα αναλάβει τη διαχείρισή τους, εφαρμόζοντας όρους που θα επιτρέπουν στους οφειλέτες να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, προσφέροντας έτσι μια βιώσιμη λύση.

Κριτική στην κυβέρνηση και στόχευση οφειλετών

Παράλληλα με την παρουσίαση της πρότασής του, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το σημερινό καθεστώς διαχείρισης των οφειλών. Το κόμμα υποστηρίζει ότι funds που απέκτησαν δάνεια σε πολύ χαμηλότερες τιμές από την ονομαστική τους αξία, διεκδικούν σήμερα από τους δανειολήπτες ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και την αρχική οφειλή. Αυτή η πρακτική, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιβαρύνει δυσανάλογα τους πολίτες.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Συγκεκριμένα, στοχεύει σε εργαζομένους, επαγγελματίες, αγρότες, μικρομεσαίους και συνταξιούχους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κόκκινα δάνεια και servicers. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας των οφειλετών, προσφέροντας τους μια διέξοδο από την οικονομική δυσπραγία.

Το πολιτικό μήνυμα της καμπάνιας

Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπει το δεύτερο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφές και ξεκάθαρο. Το κόμμα επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο μια ατζέντα με έντονο κοινωνικό και αριστερό πρόσημο, εστιάζοντας στην προστασία των αδύναμων και στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών. Μέσα από αυτή την επικοινωνιακή κίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να τονίσει τη διαφορά του από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Η καμπάνια καταλήγει στο σύνθημα «Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει θέση». Με αυτό τον τρόπο, το κόμμα προσπαθεί να αναδείξει τον ρόλο του ως υπερασπιστή των συμφερόντων των πολιτών που πλήττονται από το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, δηλώνοντας την ενεργό του παρουσία και την πρόθεσή του να προσφέρει λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki