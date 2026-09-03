Η Ειρήνη Αγαπηδάκη απαντά στον Αλέξη Τσίπρα για τις κινητές μονάδες υγείας

Η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απάντησε άμεσα στις πρόσφατες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, προέδρου της ΕΛΑΣ, σχετικά με τη δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ). Ο κ. Τσίπρας είχε αναφερθεί στην ανάγκη για τέτοιες μονάδες, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους κατοίκους των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Ωστόσο, η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία εδώ και έναν χρόνο, έχοντας προσφέρει σημαντική φροντίδα σε χιλιάδες πολίτες.

Οι κινητές ομάδες υγείας ήδη σε λειτουργία

Η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, τόνισε με νόημα ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) λειτουργεί ήδη εδώ και έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, έχουν εξεταστεί συνολικά 70.000 πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Από τον συνολικό αριθμό των εξετασθέντων, οι 15.000 εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν κατ' οίκον, φέρνοντας τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη. Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη απομακρυσμένη υπηρεσία που έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο κατ’ οίκον και απομακρυσμένης φροντίδας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η απάντηση της υπουργού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στο σχόλιό της που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Αγαπηδάκη επισημαίνει ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας έχουν ήδη αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο κατ’ οίκον και απομακρυσμένης φροντίδας σε ολόκληρη τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ενημέρωσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι μονάδες αυτές, τις οποίες εξήγγειλε, είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και ένα έτος.

«Εμείς ζούμε στην πραγματικότητα για αυτό μπορούμε και λύνουμε προβλήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών.

Το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής και η πρόσκληση για επίσκεψη

Πέραν των Κινητών Ομάδων Υγείας, η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής. Αυτό το δίκτυο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή της χώρας, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα.

Η κ. Αγαπηδάκη απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Τσίπρα να επισκεφθεί από κοντά τις εν λόγω υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστώσει την λειτουργία τους. «Τον καλώ να έρθει να τα δει από κοντά για να καταλάβει ότι δε χρειάζεται να ξοδεύεται σε κούφιες υποσχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα που αλλάζει

Ολοκληρώνοντας την απάντησή της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε ότι η Ελλάδα, την οποία άφησε ο κ. Τσίπρας, δεν υπάρχει πια. Η ίδια τόνισε ότι η χώρα αλλάζει διαρκώς και αντιμετωπίζει ανάγκες που ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως.

«Δυστυχώς για εκείνον και ευτυχώς για την πατρίδα, η Ελλάδα την οποία μας άφησε δεν υπάρχει πια και η Ελλάδα που αλλάζει, έχει ανάγκες που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει. Εμείς ζούμε στην πραγματικότητα για αυτό μπορούμε και λύνουμε προβλήματα», κατέληξε η Αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki