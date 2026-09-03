Ευάγγελος Βενιζέλος: Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι αναγκαίο στην επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Στο μήνυμά του, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Παράλληλα, τόνισε με έμφαση την αναγκαιότητα το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρό και στη σημερινή πολιτική συγκυρία.

Η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου ως ιστορικός αναστοχασμός

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε ότι η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς ένα κομματικό γεγονός. Αντιθέτως, την προσδιόρισε ως μια πρόσκληση για ιστορικό αναστοχασμό και προβληματισμό σχετικά με το μέλλον του τόπου. Αυτή η πρόσκληση, όπως ανέφερε, απευθύνεται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Επεσήμανε ότι η ελληνική κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό, οφείλει τη διαμόρφωσή της στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό συνέβη μέσα από τη μακρά μεταπολιτευτική περίοδο, η οποία περιλαμβάνει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της στοιχεία. Η πορεία αυτή, κατά τον κ. Βενιζέλο, τέμνεται από τη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε σημαντικά τις εξελίξεις.

Η καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στη Μεταπολίτευση

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε εκτενώς στην καθοριστική επίδραση του ΠΑΣΟΚ στην πορεία της Ελλάδας από την περίοδο της Μεταπολίτευσης και μετά. Υπογράμμισε τη διαρκή σημασία της ύπαρξης ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και στο παρόν, θεωρώντας το αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξη της χώρας.

Η διαμόρφωση του κοινωνικού και πολιτικού τοπίου στην Ελλάδα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, συνδέεται άρρηκτα με την παρουσία και τη δράση του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Βενιζέλος αναγνώρισε ότι αυτή η μακρά περίοδος περιλάμβανε τόσο επιτυχίες που συνέβαλαν στην πρόοδο, όσο και δυσκολίες που διαμόρφωσαν το κόμμα και την κοινωνία.

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης και το «ΠΑΣΟΚ της ευθύνης»

Στο χαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε ειδική αναφορά στη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα. Τόνισε ότι αυτή η κρίση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των εκλογικών μεγεθών του ΠΑΣΟΚ, επηρεάζοντας την εκλογική του δύναμη.

Ωστόσο, παρά τη μείωση αυτή στην εκλογική του επιρροή, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι η κρίση αύξησε τα ιστορικά μεγέθη του κόμματος. Χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ αυτής της περιόδου ως «ΠΑΣΟΚ της ευθύνης», διευκρινίζοντας ότι έθετε ως προτεραιότητα το εθνικό πρόταγμα, υπεράνω οποιουδήποτε κομματικού συμφέροντος. Αυτή η στάση, κατά τον ίδιο, ενίσχυσε την ιστορική του διάσταση και τον ρόλο του στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ ως εγγυητής αξιακού συστήματος

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε με έμφαση ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι και πάλι αναγκαίο για το μέλλον της χώρας. Περιέγραψε το κόμμα ως θεσμικό, επίκαιρο, προγραμματικό και υπεύθυνο, χαρακτηριστικά που θεωρεί απαραίτητα για την τρέχουσα περίοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, αυτό το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εγγυητή ενός αξιακού συστήματος που δοκιμάζεται πανταχόθεν και σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης, τόνισε τη σημασία της κοινωνικής συμπερίληψης, της εθνικής ενότητας και της προόδου, ως βασικούς πυλώνες που ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να διασφαλίσει.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis