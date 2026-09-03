Ο Γιώργος Παππάς διευκρινίζει για την πατριωτική εισφορά και τις θυρίδες

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργος Παππάς, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με την πατριωτική εισφορά, μετά από αναφορά του για τα κοσμήματα στις θυρίδες κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ. Η δήλωση αυτή είχε ως στόχο να αποφευχθούν παρερμηνείες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τη βάση υπολογισμού της εν λόγω εισφοράς. Ο κ. Παππάς επεσήμανε ότι η εισφορά αυτή αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

Η αρχική αναφορά και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Παππάς είχε αναφερθεί στα στοιχεία που θα εντάσσονταν στο περιουσιολόγιο για τα φυσικά πρόσωπα. Εξηγώντας τη βάση εφαρμογής της πατριωτικής εισφοράς 1%, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. είχε δηλώσει ότι το περιουσιολόγιο αυτό θα περιλαμβάνει ακίνητα, μετοχές, αλλά και κοσμήματα που βρίσκονται σε θυρίδες.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, οδηγώντας τον κ. Παππά στην ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις. Η αρχική του τοποθέτηση δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το εύρος και το είδος των περιουσιακών στοιχείων που θα λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς, ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά αντικείμενα αξίας.

Η διευκρίνιση για την πατριωτική εισφορά

Απαντώντας στις αντιδράσεις που προέκυψαν, ο Γιώργος Παππάς προχώρησε σε επίσημη διευκρινιστική δήλωση. Σε αυτήν, τόνισε ρητά ότι η πατριωτική εισφορά, την οποία εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, απευθύνεται αποκλειστικά στο 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων πολιτών. Η διευκρίνιση αυτή είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει τον κύκλο των προσώπων που θα επηρεαστούν από το μέτρο.

Ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε πως η εν λόγω εισφορά «προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών». Με αυτή τη φράση, θέλησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί μετά την αρχική του τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι η βάση υπολογισμού θα είναι διαφορετική και πιο ουσιαστική.

Η βάση υπολογισμού της εισφοράς

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική δήλωση του αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών, η πατριωτική εισφορά θα βασιστεί στην «υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία». Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων θα επικεντρωθεί σε μεγαλύτερης κλίμακας περιουσιακά στοιχεία, πέραν των προσωπικών αντικειμένων όπως τα κοσμήματα.

Ο κ. Παππάς εξήγησε περαιτέρω ότι η ακίνητη περιουσία είναι ήδη καταγεγραμμένη στα επίσημα μητρώα. Ωστόσο, όσον αφορά την κινητή αξία, η οποία περιλαμβάνει μετοχές, ομόλογα και καταθέσεις, αυτή θα πρέπει να καταγραφεί. Για την καταγραφή αυτή, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι θα ακολουθηθούν πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες όπου ισχύει αντίστοιχος φόρος, φέρνοντας ως παραδείγματα την Ελβετία και την Ισπανία. Με αυτόν τον τρόπο, διαβεβαίωσε ότι «ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θυρίδες των πλουσίων κυριών του 1%».

Εντοπισμός του 1% και ρόλος του Ταμείου Σύγκλισης

Η ΕΛ.Α.Σ. έχει αναλάβει να εξηγήσει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπιστεί το πιο πλούσιο 1% του πληθυσμού, το οποίο θα κληθεί να καταβάλει την πατριωτική εισφορά. Η διαδικασία αυτή είναι κεντρικής σημασίας για την ορθή και δίκαιη εφαρμογή του μέτρου, διασφαλίζοντας ότι η εισφορά θα επιβληθεί στους πραγματικά εύπορους πολίτες, όπως έχει εξαγγελθεί.

Επιπλέον, η ΕΛ.Α.Σ. θα παρουσιάσει και τις ενέργειες που θα αναλάβει το Ταμείο Σύγκλισης. Οι ενέργειες αυτές θα αφορούν σημαντικούς τομείς όπως η ΔΕΗ, οι κατοικίες, ο τομέας της ενέργειας γενικότερα, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Θράκης. Η αναφορά αυτή υποδηλώνει μια ευρύτερη στρατηγική που συνδέει την πατριωτική εισφορά με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Topontiki