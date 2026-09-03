Η Νίκη Τζαβέλα αποκαλύπτει την ανησυχία της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά

Η πρώην βουλευτής Νίκη Τζαβέλα έφερε στο φως μια ιστορία από το παρελθόν, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Η ιστορία, την οποία μοιράστηκε μέσω ανάρτησής της, αναδεικνύει την έντονη ανησυχία της Μαρίκας Μητσοτάκη για την ασφάλεια του τότε πολιτικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Η αποκάλυψη της Νίκης Τζαβέλα

Η Νίκη Τζαβέλα θυμήθηκε και μοιράστηκε μία ιστορία από τα παλιά, μέσω ανάρτησής της. Η πρώην βουλευτής αναφέρθηκε στις σχέσεις που διατηρούσε στο παρελθόν ο Αντώνης Σαμαράς με την οικογένεια Μητσοτάκη, περιγράφοντας μια περίοδο πολύ διαφορετική από τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Η αποκάλυψη αυτή γίνεται με αφορμή την ανοιχτή σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η ίδια, παρότι έχει χαρακτηρίσει τον Αντώνη Σαμαρά «αμοραλιστή», δηλώνει πως έχει αγάπη για τον Αντώνη που γνώριζε στα νιάτα τους.

Η συνάντηση στο σπίτι Μητσοτάκη

Η Νίκη Τζαβέλα περιγράφει ένα περιστατικό που έζησε η ίδια, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής της με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίκα Μητσοτάκη στο σπίτι τους. Αυτή η συνάντηση έλαβε χώρα λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Νίκη Τζαβέλα εξέφρασε στον τότε πρωθυπουργό την ανησυχία της για την ασφάλεια της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε μείνει χήρα μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Συγκεκριμένα, φέρεται να του είπε: «Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Ντόρα δεν έχει επαρκή ασφάλεια μαζί της».

Η έντονη ανησυχία της Μαρίκας για τον Αντώνη Σαμαρά

Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με όσα έγραψε η Νίκη Τζαβέλα στην ανάρτησή της στο X, παρενέβη η Μαρίκα Μητσοτάκη. Η Μαρίκα Μητσοτάκη έστρεψε την προσοχή της στον Αντώνη Σαμαρά, δείχνοντας την έντονη ανησυχία της για την ασφάλειά του.

«Άσε την Ντόρα! Ο Αντώνης, Κώστα, ο Αντώνης, κοίτα αν τον φυλάνε καλά!», είπε η κυρία Μαρίκα, σύμφωνα με την ανάμνηση της Νίκης Τζαβέλα. Εκείνη την περίοδο, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται, τόσο ο Κωνσταντίνος όσο και η Μαρίκα Μητσοτάκη είχαν φοβερή αδυναμία στον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που ο «Αρθούρος της Καλαμάτας» ανταπέδωσε.

Οι σημερινές σχέσεις και η πολιτική αντιπαράθεση

Η συγκεκριμένη αναφορά της Νίκης Τζαβέλα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη έχουν βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Οι δύο πλευρές έχουν έκτοτε βρεθεί σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία το 2024 και έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα της έντονης ανησυχίας και της αδυναμίας που περιγράφει η Νίκη Τζαβέλα από το παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Reader