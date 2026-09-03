Νίκος Παππάς κατά Αλέξη Τσίπρα: «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό»

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφορικά με την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον πρώην πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Παππάς έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση» του Αλέξη Τσίπρα, σε σχέση με όσα είχαν ψηφιστεί από κοινού πριν την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Απουσία βασικών προτάσεων και προγραμματική μετατόπιση

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι από τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα απουσίαζαν βασικές θέσεις που, όπως είπε, αποτελούσαν προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών» και πως «δεν άκουσε κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, και μία τράπεζα».

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι δεν άκουσε επίσης αναφορές σε μέτρα που είχαν προταθεί από το κόμμα του στο παρελθόν. «Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη, δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό, δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την ΕΕ όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε».

Διαφορετική αντίληψη για τον δημοσιονομικό χώρο

Ο Νίκος Παππάς στάθηκε και στη δημοσιονομική διάσταση των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση που παρουσιάστηκε κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχε ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει και θα συνεχίσει μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον δημοσιονομικό χώρο.

«Η ΝΔ λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι γύρω στο 1,5-1,8 δισ. ευρώ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κ. Τσίπρα και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής», τόνισε ο κ. Παππάς. Πρόσθεσε πως ο κ. Τσίπρας «είπε ένα πακέτο 8 δισ. τη τετραετία, 2 δισ. το χρόνο. 1,8 δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος; Δεν βλέπω μεγάλη απόκλιση, δηλαδή δεν βλέπω απόκλιση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε μια ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση. Έχουμε μια άλλη αντίληψη».

Η κρισιμότητα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους

Ο κ. Παππάς υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, υποστηρίζοντας ότι αυτή περιορίζει τις δυνατότητες άσκησης διαφορετικής οικονομικής πολιτικής. «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους», δήλωσε.

Εξήγησε ότι «αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού Συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου». Αυτή η θέση αναδεικνύει μια διαφορετική προσέγγιση στην οικονομική διαχείριση και τη δυνατότητα υλοποίησης αναδιανεμητικών πολιτικών.

Το ερώτημα της μετατόπισης στα δεξιά

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο κ. Τσίπρας μετατοπίζεται στα δεξιά, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί».

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε την ύπαρξη μιας «άλλης αντίληψης» σε σχέση με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και την άσκηση οικονομικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας τις διαφορές στις προγραμματικές θέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis