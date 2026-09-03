Αντώνης Σαμαράς: «Αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές» για τον Αλέξη Τσίπρα

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μέσω ανάρτησής του στο facebook, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε τον χειρότερο εαυτό του, προτείνοντας μεταρρυθμίσεις που είχε σταματήσει ή δεν είχε υλοποιήσει ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για αντιφατικές δεσμεύσεις και την παρουσίαση ενός ρητορικού προγράμματος χωρίς όραμα.

Επίθεση μέσω κοινωνικών δικτύων

Οι αναρτήσεις και οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα. Η πιο πρόσφατη αφορμή για την τοποθέτησή του ήταν οι εξαγγελίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σαμαράς επέλεξε να εκφράσει την κριτική του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Στην ανάρτησή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας πως «επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε τον πυρήνα της κριτικής του, η οποία εστιάστηκε σε συγκεκριμένες πτυχές της πολιτικής πορείας του κ. Τσίπρα.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014. Ωστόσο, μόλις ο κ. Τσίπρας ανέλαβε την πρωθυπουργία, είτε τις σταμάτησε είτε δεν προχώρησε στην υλοποίησή τους. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει μια ασυνέπεια στις πολιτικές επιλογές, όπως τη θέτει ο πρώην πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Αυτή η αντιστροφή των πολιτικών επιλογών, όπως περιγράφεται, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της κριτικής του Αντώνη Σαμαρά προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα

Ο Αντώνης Σαμαράς επέκρινε επίσης τον Αλέξη Τσίπρα για την προσέγγισή του στην παρουσίαση του πολιτικού του σχεδίου. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας ακολούθησε τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό, κατά τον κ. Σαμαρά, οδήγησε στην παρουσίαση ενός ρητορικού «προγράμματος».

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν συνοδευόταν από κανένα όραμα. Η έλλειψη οράματος, σε συνδυασμό με τη διαχειριστική αντίληψη, αποτελεί ένα ακόμη σημείο διαφοροποίησης και κριτικής από τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη

Η αφορμή για την πρόσφατη τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ήταν οι εξαγγελίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια αυτών των εξαγγελιών, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Αυτές οι εξαγγελίες, και ειδικότερα το περιεχόμενο του προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται να πυροδότησαν την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, οδηγώντας στην ανάρτησή του στο facebook και στην κριτική του για τις πολιτικές επιλογές και την προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα.

Το καταληκτικό σχόλιο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια σειρά από σύντομες και καίριες φράσεις. Χαρακτηριστικά, ανέφερε: «Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές».

Αυτή η καταληκτική φράση συνοψίζει την κριτική του κ. Σαμαρά, υπονοώντας μια επανάληψη παλαιότερων καταστάσεων και μια έλλειψη ουσίας στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες χαρακτήρισε ως «αυταπάτες».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit