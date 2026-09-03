Ο Παύλος Γερουλάνος «ζωντάνεψε» φωτογραφία του ’80 με AI για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ

Με έναν ξεχωριστό τρόπο επέλεξε να τιμήσει τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ένα βίντεο που αναβιώνει μια ιστορική φωτογραφία από τη δεκαετία του 1980. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σχολιάζει ο ίδιος, αποτελεί «τον καλύτερο τρόπο να γιορτάσουμε τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ».

Η έμπνευση από μια φωτογραφία του ’80

Η αφορμή για τη δημιουργία του βίντεο ήταν μια φωτογραφία που συγκίνησε βαθιά τον Παύλο Γερουλάνο. Η εικόνα, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, απεικονίζει άνδρες να μεταφέρουν μια μεγάλη, αυτοσχέδια κατασκευή σε σχήμα Κρήτης, βαμμένη πράσινη. Η σκηνή εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο.

Ο βουλευτής σημειώνει πως αυτή η εικόνα αποτυπώνει «κάτι που σπάνια συναντάς στην πολιτική: το πάθος». Υπογραμμίζει, επίσης, ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν κέρδισε μόνο το μυαλό του ελληνικού λαού, αλλά και την καρδιά του», αναδεικνύοντας τη συναισθηματική σύνδεση του κόμματος με τους υποστηρικτές του.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Παύλος Γερουλάνος, φανταζόμενος την ιστορία πίσω από τους ανθρώπους της φωτογραφίας, αξιοποίησε την τεχνολογία για να δώσει νέα ζωή στην εικόνα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ένα βίντεο αφιερωμένο στον λαό της Κρήτης, μεταφέροντας το μήνυμα και το πάθος της εποχής στο σήμερα.

Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την αναβίωση μιας ιστορικής στιγμής δείχνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της πολιτικής μνήμης και της επικοινωνίας. Ο ίδιος αναφέρει στην ανάρτησή του στα social media ότι προσπάθησε να φανταστεί την ιστορία αυτών των ανθρώπων, δίνοντας έτσι μια προσωπική διάσταση στην πρωτοβουλία του.

Το μήνυμα για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Γερουλάνος τονίζει πως ο καλύτερος τρόπος για να γιορταστούν τα γενέθλια του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να τιμηθούν «εκείνες και εκείνους που 52 χρόνια τώρα βάζουν πλάτη στη μεγάλη δημοκρατική Παράταξη». Με αυτό τον τρόπο, εστιάζει στην προσφορά και την αφοσίωση των μελών και των υποστηρικτών του κόμματος διαχρονικά.

Η πρωτοβουλία του βουλευτή αποτελεί έναν φόρο τιμής όχι μόνο στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πορεία του, ειδικά στον λαό της Κρήτης που πρωταγωνιστεί στην εμπνευσμένη φωτογραφία. Ο Γερουλάνος επισημαίνει τη σημασία του πάθους και της αφοσίωσης στην πολιτική, στοιχεία που, όπως λέει, σπάνια συναντώνται σήμερα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr