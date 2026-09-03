Ο μικρός Παναγιώτης ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για την ανακαίνιση του ειδικού σχολείου Ηλιούπολης

Ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης. Ο νεαρός μαθητής είχε αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας τα προβλήματα υποδομών που αντιμετώπιζε η σχολική μονάδα. Η πρωτοβουλία του οδήγησε σε συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη και, εν τέλει, στην υλοποίηση εκτεταμένων αλλαγών στο σχολείο του.

Η επιστολή που οδήγησε στη συνάντηση

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, μαθητής του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης, είχε λάβει την πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω επιστολής. Σε αυτή την επιστολή, ο νεαρός μαθητής περιέγραφε με ευαισθησία τις δυσκολίες της καθημερινότητάς του και τα προβλήματα υποδομών που υπήρχαν στο σχολείο του.

Η επιστολή αυτή στάθηκε αφορμή για να κληθεί ο Παναγιώτης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της επιστολής, υπογραμμίζοντας τη συγκίνηση που του προκάλεσε η περιγραφή των συνθηκών από τον μαθητή.

Η δέσμευση του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκινημένος από την ευαισθησία και την περιγραφή των δυσκολιών, εξέφρασε στον Παναγιώτη τη δέσμευσή του για την άμεση αναμόρφωση του Ειδικού Σχολείου Ηλιούπολης. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση του σχολείου και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα.

Λίγο καιρό μετά τη συνάντηση, οι αλλαγές στο σχολείο του Παναγιώτη άρχισαν να υλοποιούνται, φέρνοντας σημαντικές βελτιώσεις στις συνθήκες εκπαίδευσης και διαβίωσης των μαθητών.

Οι εργασίες αναβάθμισης του σχολείου

Οι εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης ήταν εκτεταμένες. Ο ίδιος ο Παναγιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές στους χώρους του σχολείου, βελτιώνοντας σημαντικά τις υποδομές.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές περιέλαβαν την αναμόρφωση των αιθουσών διδασκαλίας και των τουαλετών. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ο αύλειος χώρος με νέα γήπεδα, κατασκευάστηκαν σύγχρονα στέγαστρα και ράμπες, ειδικά σχεδιασμένες για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συνολικές κτιριακές επισκευές, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Το «ευχαριστώ» του Παναγιώτη

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρωθυπουργό μέσω ενός συγκινητικού βίντεο. Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε από το ilioupolinews.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, ο νεαρός μαθητής απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Γεια σας είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ηλιούπολης. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προαύλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι χρηματοδότες

Η αναβάθμιση της σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών.

Η χρηματοδότηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, συγκεκριμένα των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Piraeus. Η εποπτεία του έργου ανήκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤ.ΥΠ.), διασφαλίζοντας την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση των παρεμβάσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit