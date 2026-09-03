Η ενέργεια «ροκανίζει» τα εισοδήματα εν όψει ΔΕΘ

Η ακρίβεια βρίσκει ξανά στην ενέργεια μία από τις βασικές της κινητήριες δυνάμεων, καθώς η νέα άνοδος του ρεύματος προσθέτει ένα επιπλέον κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή η εξέλιξη καταγράφεται λίγα 24ωρα πριν από τις επικείμενες εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο εφιάλτης της ακρίβειας είναι πολυεπίπεδος, με φόντο τις γεωπολιτικές αναταράξεις, και οι αυξημένες δαπάνες διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία.

Η άνοδος των τιμών στην ενέργεια

Η μέση χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψε σημαντική άνοδο τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 133,4 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο, η αντίστοιχη τιμή ήταν 109,95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, γεγονός που σημαίνει αύξηση της τάξης του 21,3% μέσα σε έναν μήνα.

Σε μια ευρύτερη χρονική περίοδο, η σωρευτική άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος αγγίζει το 43,5% μέσα σε δύο μήνες. Συγκεκριμένα, από τα 92,93 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που ήταν η τιμή τον Ιούνιο, παρατηρείται μια σταθερή αυξητική τάση, η οποία επηρεάζει το συνολικό κόστος της ενέργειας.

Επιπτώσεις στη λιανική τιμή για τους καταναλωτές

Παρόλο που η ολόκληρη αυτή η αύξηση στη χονδρική τιμή δεν μετακυλίεται αυτούσια στους καταναλωτές, παρατηρείται μια αισθητή άνοδος και στη λιανική. Με βάση τον μέσο όρο των χρεώσεων στα πράσινα οικιακά τιμολόγια, η λιανική τιμή του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 20,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση περίπου 8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όπου η τιμή ήταν περίπου 19,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η αύξηση αυτή, αν και χαμηλότερη από το άλμα στη χονδρική, θεωρείται σημαντική για την τσέπη των καταναλωτών.

Αναλυτικά οι διαφορές σε ευρώ

Σε απόλυτους αριθμούς, η χονδρική τιμή αυξήθηκε κατά 23,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,35 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στη λιανική, η μέση διαφορά που παρατηρείται είναι περίπου 1,53 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επηρεάζοντας άμεσα το τελικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά.

Για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει περίπου 400 κιλοβατώρες τον μήνα, η μέση διαφορά των 1,53 λεπτών μεταφράζεται σε μια επιπλέον επιβάρυνση περίπου 6,1 ευρώ, η οποία αφορά αποκλειστικά τη χρέωση προμήθειας ενέργειας. Εάν η κατανάλωση ανέρχεται στις 500 κιλοβατώρες, η αντίστοιχη επιβάρυνση ανεβαίνει περίπου στα 7,7 ευρώ.

Το συνολικό βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), τα πάγια τέλη και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι οποίες προστίθενται στο τελικό κόστος. Παρόλο που αυτά τα ποσά δεν ανατρέπουν από μόνα τους έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά άλλων αυξήσεων.

Οι αυξήσεις αυτές, μικρότερες ή μεγαλύτερες, έχουν ήδη συμπιέσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Τα αυξημένα κόστη διαχέονται σε τρόφιμα, καύσιμα, ενοίκια και υπηρεσίες, ροκανίζοντας σταδιακά το διαθέσιμο εισόδημα και περιορίζοντας το πραγματικό όφελος από τις παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Η κατάσταση για τις επιχειρήσεις

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις που αφορούν τα οικιακά τιμολόγια δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες στις επιχειρήσεις, καθώς αυτές χρησιμοποιούν διαφορετικά επαγγελματικά προϊόντα ενέργειας. Ωστόσο, και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Ενδεικτικά, κάθε αύξηση κατά 1 λεπτό ανά κιλοβατώρα προσθέτει 10 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης, πριν από τον ΦΠΑ, εφόσον αυτή η αύξηση εφαρμόζεται ενιαία σε ολόκληρη την κατανάλωση. Αυτό καταδεικνύει το επιπλέον βάρος που καλούνται να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια.

Με πληροφορίες από: Newsit