Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αμφισβητεί την κυβερνητική κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) απάντησε στην κυβερνητική αποτίμηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η ΕΛ.Α.Σ αμφισβητεί την εκτίμηση περί κόστους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική αριθμητική ως «μπακάλικη». Παράλληλα, δηλώνει θετική σε ανεξάρτητη αξιολόγηση τόσο του δικού της προγράμματος όσο και των κυβερνητικών εξαγγελιών από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Η κυβερνητική «μπακάλικη αριθμητική»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην κοστολόγηση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν καν ολοκληρωθεί η ομιλία του. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίζεται ως νέο ρεκόρ στην «μπακάλικη αριθμητική» της κυβέρνησης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναφέρει η κυβέρνηση είναι πιο συντηρητικό σε σχέση με την εκτίμηση του κ. Κοντογεώργη, ο οποίος είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ δύο μήνες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, οι συντάκτες της κυβερνητικής «άτυπης ενημέρωσης» φαίνεται πως έχασαν τον λογαριασμό. Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, καθώς και ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, συνυπολογίζουν μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά, βαφτίζοντας στη συνέχεια το άθροισμα όλων αυτών ως «ετήσιο κόστος».

Οι αστοχίες στην κοστολόγηση στεγαστικών επιλογών

Η κυβερνητική κατασκευή της κοστολόγησης, όπως τονίζει η ΕΛ.Α.Σ, αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοστολόγηση των 50.000 προσιτών στεγαστικών επιλογών. Η κυβέρνηση κοστολογεί αυτό το μέτρο σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα, έκαστο 80 τετραγωνικών μέτρων.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει ότι η κυβέρνηση αγνοεί σημαντικούς παράγοντες σε αυτή την κοστολόγηση. Συγκεκριμένα, παραβλέπει την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς, καθώς και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση αυτών των στεγαστικών επιλογών.

Παραβλέψεις σε δημόσιες επενδύσεις και ευρωπαϊκούς πόρους

Ένα άλλο σημείο κριτικής από την ΕΛ.Α.Σ αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει τους πόρους από διάφορα προγράμματα και ταμεία. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι αυτή η προσέγγιση αγνοεί τις ανακατανομές πόρων, τις συγχρηματοδοτήσεις, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, καθώς και τη σταδιακή εκτέλεση των έργων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για μια ορθή και ρεαλιστική κοστολόγηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Ο ορίζοντας εφαρμογής και τα έσοδα

Η ΕΛ.Α.Σ επισημαίνει επίσης ότι η κυβέρνηση υποθέτει πως κάθε παρέμβαση του προγράμματος εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα. Ωστόσο, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει έναν τετραετή ορίζοντα εφαρμογής, κάτι που καθιστά την υπόθεση της άμεσης και πλήρους εφαρμογής μη ρεαλιστική για την ετήσια κοστολόγηση.

Επιπλέον, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρει ότι η κυβέρνηση αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα που προβλέπονται, καθώς και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ, είναι κρίσιμα, καθώς χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες του προγράμματος και θα έπρεπε να συνυπολογίζονται στην συνολική αποτίμηση.

Πρόσκληση για ανεξάρτητη αξιολόγηση

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δηλώνει ότι η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Ζητά να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό της πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Η αξιολόγηση αυτή, τονίζει η ΕΛ.Α.Σ, θα πρέπει να γίνει με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία, αποφεύγοντας τα ανώνυμα σημειώματα και τους αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Τέλος, η ΕΛ.Α.Σ υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Ωστόσο, η ίδια παρουσιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζει ως εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και πλήρως συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki