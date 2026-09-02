ΠΑΣΟΚ για ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες – Ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα

Ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. από τον πρώην πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης. Η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω ανακοίνωσής της, έκανε λόγο για επιστροφή «στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας «ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».

Επιστροφή στον «τόπο του εγκλήματος»

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με νέες αυταπάτες, πιστεύοντας ότι ο ελληνικός λαός θα τον θεωρήσει έναν διαφορετικό πολιτικό και θα ξεχάσει τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να ανέλθει στην εξουσία, εξαπατώντας τον. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον «ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία».

Η επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει στην αντίθεση μεταξύ των σημερινών υποσχέσεων του πρώην πρωθυπουργού και των πεπραγμένων του κατά την περίοδο διακυβέρνησής του. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα κατάλληλα στελέχη για μια διαφορετική πολιτική, η οποία θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του λαού.

Υποσχέσεις και παρελθόν

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για φοροελαφρύνσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, ενώ στο παρελθόν υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία στους δανειστές για 99 χρόνια.

Ειδική αναφορά γίνεται στις υποσχέσεις για καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων.

Ύφος και ήθος εξουσίας

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί και τις δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα για ένα διαφορετικό ύφος και ήθος εξουσίας. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές, γεγονότα που έρχονται σε αντίθεση με τις σημερινές του διακηρύξεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την πολιτική ζωή του τόπου. Οι κατηγορίες αυτές συνθέτουν ένα πλαίσιο κριτικής που αφορά όχι μόνο την οικονομική πολιτική, αλλά και την ποιότητα της διακυβέρνησης.

«Αντιγραφή» προγράμματος και βιασύνη

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει επίσης τη βιασύνη του κ. Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτιμώντας ότι αυτό έγινε με την ελπίδα να πείσει ακόμα και όσους δεν παρακολουθούν συχνά τις εξελίξεις, πως διαθέτει δικό του σχέδιο. Η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι, ενώ προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το «κενό αντιπολίτευσης», στην πραγματικότητα έκανε «copy paste» το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Τσίπρας αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για τη «νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση», η οποία ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι το «Ταμείο Εθνικού Πλούτου» που έχει εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας το «βάφτισε» «Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης». Το μόνο καινούργιο που, κατά το ΠΑΣΟΚ, προέκυψε από την ομιλία του κ. Τσίπρα, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, μέτρα που ο ίδιος είχε καταργήσει.

Το μήνυμα στους πολίτες

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει στην ανακοίνωσή του τονίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν». Η Ελλάδα, σύμφωνα με το κόμμα, «δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο», καθώς «12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά». Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος ασκεί πραγματική αντιπολίτευση και ποιος «βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν ποιος διαθέτει την πολιτική αυτονομία για να προχωρήσει σε ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον «κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία». Επαναλαμβάνει ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική, με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού, και ποιος «ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki