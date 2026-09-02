Η κυβέρνηση απαντά στον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καθώς και κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, κατηγόρησαν τον πρώην πρωθυπουργό ότι «τίναξε την μπάνκα στον αέρα» με τις εξαγγελίες του. Τόνισαν ότι οι υποσχέσεις του ήταν «κάλπικες» και χωρίς καμία κοστολόγηση, ενώ παραβιάζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών.

Οι κυβερνητικές αντιδράσεις για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Ο κ. Μαρινάκης, στην ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας, παρά τις προσπάθειές του να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει «ίδιος και απαράλλαχτος». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κ. Τσίπρας τάζει νέες παροχές ανεξέλεγκτα, ακολουθώντας την ίδια συνταγή του «αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014».

Ειδικότερα, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την «μπάνκα στον αέρα». Αυτές οι υποσχέσεις χαρακτηρίστηκαν ως «κάλπικες» και χωρίς καμία κοστολόγηση. Επιπλέον, αναφέρθηκαν «πατριωτικοί φόροι» οι οποίοι, όπως σημειώθηκε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη.

Η επανάληψη του «προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο πρώην πρωθυπουργός άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, είναι ακριβώς η ίδια με τη συνταγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014, το οποίο χαρακτήρισε ως «αξέχαστο».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Τόνισε πως, παρόλο που μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο, με «νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες». Η κυβέρνηση εκτιμά ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους πολίτες.

Κριτική για έλλειψη αυτοκριτικής και το παρελθόν

Ένα από τα σημεία της κυβερνητικής κριτικής ήταν η έλλειψη αυτοκριτικής από τον πρώην πρωθυπουργό. Όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον κ. Τσίπρα μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα «αμετανόητο», καθώς προσπαθεί να πείσει ότι οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα, παρά το γεγονός ότι τότε υπήρχαν 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές.

Οι επιπτώσεις των εξαγγελιών σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, σε ενημέρωσή τους, σχολίασαν ότι τα μέτρα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Αυτό, όπως υπογραμμίστηκε, παραπέμπει ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου, με τα μέτρα λιτότητας του «αχρείαστου τρίτου μνημονίου».

Οι ίδιοι κύκλοι επεσήμαναν την υπερφορολόγηση και την εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων πολιτών που συνέβησαν κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση. Οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα εκτιμάται ότι οδηγούν σε παρόμοιες καταστάσεις, με αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες.

Ακοστολόγητα μέτρα και ασάφειες

Οι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι «χάσαμε τον λογαριασμό» λόγω της ασάφειας των όσων ειπώθηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό. Παρά την προσπάθεια καταγραφής, πολλά από τα ανακοινωθέντα μέτρα δεν περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη κοστολόγηση.

Μεταξύ των ασαφών εξαγγελιών που αναφέρθηκαν είναι το κόστος της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, το μεταφορικό ισοδύναμο για τη νησιωτικότητα, η εγγύηση φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια, καθώς και η απαλλαγή από τέλος συμμετοχής στα φάρμακα για συνταξιούχους. Οι κύκλοι του ΥΠΟΙΚ τόνισαν ότι αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά ασαφή σημεία που δεν έχουν κοστολογηθεί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki