Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει αυτή την ώρα το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Η ειδική εκδήλωση φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Τσίπρας αναλύει τις βασικές προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την ελληνική οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρεται, αποτελεί το σχέδιο του κόμματος για τη «Δίκαιη Ανάπτυξη», την παραγωγική ανασυγκρότηση και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Το όραμα για την «Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το ευρύτερο σχέδιό του για την «Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας». Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. δομείται γύρω από βασικούς πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το προτεινόμενο σχέδιο έχει ως στόχο την ουσιαστική επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Επιπλέον, ένας από τους κεντρικούς στόχους που τίθενται από την ΕΛ.Α.Σ. είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση της ακρίβειας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.

Στόχοι για τον πλούτο και τη διανομή του

Το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης του εθνικού πλούτου της χώρας. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διανομής αυτού του πλούτου, με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα.

Η ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ρητά ότι το σχέδιο προβλέπει τη μείωση των φόρων για τους πολλούς πολίτες, με στόχο την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων. Αντίθετα, προτείνεται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα για τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, με απώτερο σκοπό την ανακατανομή των φορολογικών βαρών.

Κοινωνική μέριμνα και ορίζοντας τετραετίας

Ιδιαίτερη μέριμνα και έγνοια λαμβάνεται για τους αδύναμους πολίτες, καθώς και για τις επόμενες γενεές. Η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει την προσήλωσή της στην προστασία και τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, καθώς και στη διασφάλιση ενός καλύτερου και βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Το οικονομικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την ΕΛ.Α.Σ. ως ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο ορίζοντας υλοποίησης και εφαρμογής αυτού του σχεδίου έχει τεθεί στα τέσσερα χρόνια, υπογραμμίζοντας τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των προτάσεων.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης και η ζωντανή μετάδοση

Η πόλη της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε ως ο τόπος διεξαγωγής αυτής της σημαντικής εκδήλωσης για την Ελληνική Αριστερής Συμπαράταξη και τον πρόεδρό της. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Porto Palace, το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της πόλης.

Η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τις εξαγγελίες και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. σε πραγματικό χρόνο. Η ζωντανή κάλυψη επιτρέπει την άμεση ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του οικονομικού σχεδίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Reader