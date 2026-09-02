Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τιμολόγια ρεύματος: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την πρόσφατη ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για το 2027. Τα νέα τιμολόγια ορίζονται στην ανταγωνιστική τιμή των 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε τη σχετική δήλωση μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, καθώς και μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το απόγευμα της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η νέα ανταγωνιστική τιμή της ΔΕΗ

Σύμφωνα με τη σημαντική ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για το επόμενο έτος, δηλαδή το 2027, διαμορφώνονται σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Συγκεκριμένα, η χρέωση για κάθε κιλοβατώρα ορίζεται στα 0,115 ευρώ, ενώ το πάγιο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, μόλις 3,5 ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη, όπως αναφέρθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς προσφέρει μία σταθερή και προσιτή τιμή στους καταναλωτές. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση της επιχείρησης απέναντι στα ελληνικά νοικοκυριά.

Συγκράτηση τιμών παρά τις διεθνείς αυξήσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του μέσω Instagram και βίντεο, υπογράμμισε ότι η επίτευξη της τιμής των 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα από τη ΔΕΗ λαμβάνει χώρα «σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς». Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε άλλη εποχή, τέτοιες διεθνείς αυξήσεις θα σήμαιναν αυτόματα έναν πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι.

Παρά τις παγκόσμιες αυτές τάσεις, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση καταφέρνει να κρατά τις τιμές χαμηλά. Χαρακτήρισε αυτή την επίτευξη ως κάτι που «δεν είναι τυχαίο», υπογραμμίζοντας ότι πίσω από αυτή τη δυνατότητα βρίσκεται η στρατηγική ενίσχυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Η οικονομική ισχύς της ΔΕΗ ως παράγοντας προστασίας

Ο πρωθυπουργός απέδωσε τη δυνατότητα συγκράτησης των τιμών στην οικονομική ισχύ που έχει αποκτήσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Εξήγησε ότι μία οικονομικά ισχυρή ΔΕΗ είναι ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους που προκύπτει από τις διεθνείς διακυμάνσεις, αντί να το μεταφέρει εξ ολοκλήρου στους καταναλωτές.

Στο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ΔΕΗ το 2019, όταν, όπως είπε, η επιχείρηση ήταν «στα πρόθυρα της χρεοκοπίας». Η σημερινή της κατάσταση αντιπαραβάλλεται με εκείνη την περίοδο, αναδεικνύοντας τη μεταμόρφωσή της σε έναν σταθερό και αξιόπιστο πάροχο ενέργειας.

Η ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για τις ελληνικές οικογένειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη ΔΕΗ ως «ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει πλέον η επιχείρηση στην προστασία των καταναλωτών από τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε στο μήνυμά του τονίζοντας μια απλή και ξεκάθαρη σχέση: «Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος». Αυτή η φράση συνοψίζει το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης σχετικά με την πολιτική της στον τομέα της ενέργειας και τη σημασία της ενίσχυσης της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ δίπλα στα νοικοκυριά εν μέσω αυξημένων χονδρικών τιμών

Η νέα, μειωμένη τιμή που προσφέρει η ΔΕΗ διατίθεται σε μία περίοδο όπου η χονδρική αγορά ενέργειας καταγράφει σημαντικές αυξήσεις. Συγκεκριμένα, η χονδρική αγορά κινείται περίπου 21% υψηλότερα από τον Αύγουστο και 43% υψηλότερα από τον Ιούλιο, γεγονός που καθιστά την ανακοίνωση της ΔΕΗ ακόμα πιο σημαντική.

Στην ανακοίνωσή της, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σημειώνει ότι με αυτό τον τρόπο «αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών». Η δέσμευση αυτή αντανακλά την προσπάθεια της επιχείρησης να στηρίξει τους καταναλωτές και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια, παρά τις πιέσεις που υπάρχουν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit