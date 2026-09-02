Άδωνις Γεωργιάδης για την ψηφοφορία της Έλενας Ακρίτα: «Ή αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ ή αυτός ο σχηματισμός»

Στην ψηφοφορία που αφορούσε την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έλαβε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χρησιμοποίησε μάλιστα την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για να περιγράψει ένα πολιτικό δίλημμα, το οποίο, κατά την άποψή του, θα τεθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η ψηφοφορία για την αντιπροεδρία της Βουλής

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας ήρθε μετά την απόρριψη της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα για την εν λόγω θέση. Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 288 βουλευτές. Από αυτούς, 119 ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς της, ενώ 169 δήλωσαν «παρών».

Για την εκλογή της κας Ακρίτα απαιτούνταν οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα «παρών». Η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη ψήφισαν «παρών», με αποτέλεσμα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να μην περάσει και η υποψηφιότητα να απορριφθεί.

Οι ευχαριστίες της Έλενας Ακρίτα και τα κόμματα που τη στήριξαν

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέθεσε συγκεκριμένα ένα σημείο από την ανάρτηση της βουλευτή, στο οποίο η Έλενα Ακρίτα ευχαριστούσε όσους ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς της. Η κα Ακρίτα ανέφερε: «Ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα μας».

Αυτή η δήλωση της κας Ακρίτα, όπου μεταφέρονται οι ευχαριστίες της προς τα κόμματα που την ψήφισαν, χρησιμοποιήθηκε από τον υπουργό Υγείας ως βάση για τις δικές του πολιτικές τοποθετήσεις.

Το πολιτικό δίλημμα που έθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε την εν λόγω δήλωση, περιγράφοντας αυτό που θεωρεί ως τον «αντίπαλο πολιτικό σχηματισμό». Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Λοιπόν αυτοί είναι ο αντίπαλος μας πολιτικός σχηματισμός».

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε, θέτοντας ένα σαφές δίλημμα ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. «Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές διαλέγετε και παίρνετε ή αυτοδύναμη Κυβέρνηση ΝΔ ή αυτόν τον σχηματισμό που βλέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας τον ρόλο του λαού: «Ο λαός είναι το αφεντικό στον τόπο μας εσείς αποφασίζετε τελικά. Καλή μας τύχη».

Οι επιπτώσεις της απόρριψης της υποψηφιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την απόρριψη της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα, η θέση του πέμπτου αντιπροέδρου παραμένει κενή στη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει αντιπρόεδρο, ενώ η Βουλή των Ελλήνων έχει πλέον έξι αντί για επτά αντιπροέδρους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει παράλληλα επιπτώσεις στους συσχετισμούς δυνάμεων εντός της Διάσκεψης των Προέδρων. Η αλλαγή στον αριθμό των αντιπροέδρων επηρεάζει τη σύνθεση και τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου.

Καταγγελίες από κόμματα της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά τους, κόμματα της αντιπολίτευσης προχώρησαν σε καταγγελίες σχετικά με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας κατά την ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, καταγγέλλουν ότι η επιλογή της ΝΔ να ψηφίσει «παρών» είχε ως στόχο την ενίσχυση της πλειοψηφίας της στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Οι καταγγελίες αυτές υποδηλώνουν ότι η απόρριψη της υποψηφιότητας της κας Ακρίτα δεν ήταν απλώς μια διαδικαστική εξέλιξη, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αλλαγή των ισορροπιών εντός των κοινοβουλευτικών οργάνων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis